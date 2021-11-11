Как старец Зосима и Ставрогин связаны с Красноярском? Рассказываем о «родных» прототипах персонажей Федора Достоевского (и не только)

Выискивать прототипов литературных персонажей — занятие увлекательное. В честь 200-летнего юбилея Федора Достоевского рассказываем, кто из впоследствии ставших литературными личностей бывал в Красноярске.

Выискивать прототипов литературных персонажей — занятие увлекательное. Благодаря работе многих поколений филологов сегодня мы вполне можем предположить, кого имел в виду Толстой, описывая Андрей Болконского, или над кем тайно насмехался Пушкин в «Дубровском». В честь 200-летнего юбилея Федора Достоевского рассказываем, кто из впоследствии ставших литературными личностей бывал в Красноярске.

Захария Верховский — старец Зосима, Федор Достоевский, «Братья Карамазовы» Достоевский много лет провел в сибирской ссылке, так что неудивительно, что некоторые его герои имеют прототипами сибиряков. В литературоведении есть целая гора возможных прототипов старца Зосимы,одного из самых ярких персонажей «Карамазовых», и среди них путешествовавший по Сибири подвижник, которого так и звали — Зосима. Настоящего Зосиму звали в миру Захария Верховский, родился он в Смоленске в дворянской семье, поступил на службу в Преображенский полк, но на службе познакомился с пустынниками, и под их влиянием ушел в отставку, став сперва послушником, а потом и монахом. Сперва он вместе со своим товарищем преподобным Василиском хотел уйти монашествовать на гору Афон, но не получилось, и Зосима с Василиском отправились на пустынножительство в Сибирь. Монахи вырыли землянку в лесу под Кузнецком, основали несколько монастырей и долго странствовали по Сибири, заходя и в Красноярск. Умер Зосима 24 октября 1833 года, а в 2004–м был канонизирован как общероссийский святой. Николай Спешнев — Николай Ставрогин, Федор Достоевкий, «Бесы» Обычно прототипом демонического красавца, атеиста и революционера Ставрогина принято считать одного из лидеров народников Сергея Нечаева, но историк Вячеслав Полонский доказал, что на самом деле одним из прототипов Ставрогина был Николай Спешнев — соратник Достоевского по кружку Петрашевцев. Сам писатель признавался, что именно Спешнев сбил его с верноподданнического пути, заразив революционными идеями, и называл его «своим Мефистофелем». После разгрома Петрашевского кружка, который, начинавшись как клуб умеренных оппозиционеров, постепенно перерос в практически революционную организацию, Спешнев, как и Достоевский, был приговорен к смертной казни. Однако все закончилось ее инсценировкой, и петрашевцев сослали в Сибирь. Здесь Спешнев жил в Иркутске, работая редактором газеты «Иркутские губернские ведомости», под конец жизни умудрился вернуть себе дворянство. Умер 22 марта 1882 года. По пути в Иркутск Спешнев, естественно, проезжал и через Красноярск. Михаил Шванович — Алексей Швабрин, Александр Пушкин, «Капитанская дочка» Начнем с Пушкина, ибо с кого еще начинать, если речь заходит о русской литературе. Каждый, кто читал «Капитанскую дочку», помнит, что в книге есть хороший человек Петр Гринев и подлец, предатель и вообще антагонист Алексей Швабрин. Последний у Пушкина целует самозванцу руку и становится на службу бунта. Как известно, когда Пушкин писал «Дочку», он не дергал факты с потолка, а основывался на данных, лично собранных во время путешествия по оренбургским степям. Там он и узнал историю подпоручика Михаила Швановича. Того взяли в плен в бою у деревни Юзевой, казаки хотели порубать молодого офицера, но солдаты упросили пощадить дворянчика. Оказавшись перед Пугачевым, Шванович рассудил, что лучше служить ему, чем висеть в петле, и «чмокнул злодею ручку». В войске самозванца Шванович взлетел высоко, на сторону Пугачева перешло множество солдат, командовать ими было некому, и 18-летний подпоручик встал во главе мятежных полков. Писатель Алексей Иванов в своей книге «Вилы» приводит интересную подробность биографии нашего героя. Именно отец Михаила Александр Шваневич в свое время задушил офицерским шарфом настоящего Петра Третьего, за которого и выдавал себя Пугачев. Так что Михаил точно знал, что за Петр Федорович перед ним. После разгрома пугачевцев под Оренбургом Шваневич сам сдастся правительственным войскам. Ему сохранят жизнь, но лишат дворянства и отправят в ссылку в Туруханск, по дороге в который он и побывает в Красноярске. Михаил Шваневич умрет в Туруханске в 1802 году, пережив и Пугачева, и императрицу Екатерину Вторую. Кадр из фильма «Капитанская дочка», 1958г. Абрам Ганнибал — Абрам Ганнибал, Александр Пушкин, «Арап Петра Великого» Конечно, считать прототипами исторических персонажей в книгах самих исторических персонажей — это читерство. Но Абрам Петрович уж больно интересная личность, чтобы обойти его вниманием. Где родился первый в истории чернокожий генерал русской армии, доподлинно не известно. Пушкин, исследовавший родословную «арапа», приходившегося ему прадедом, полагал, что Ганнибал родом из Абиссинии, то есть Эфиопии, но современные исследователи считают, что корни Пушкина нужно искать скорее на границе современных Камеруна и Чада. Сын владетельного князя Ибрагим Ганнибал в детстве попал в турецкий плен, откуда его выкупил русский дипломат Савва Рагузинский и подарил Петру, любившему разные «диковины». Вскоре маленький Ибрагим принимает крещение и становится Абрамом. И Петровичем, в честь царя-крестного. Сперва он служит Петру кем–то вроде шута, но вскоре государь замечает, что мальчонка шустр и сообразителен, и делает его ординарцем, а затем и инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка, капитаном которой был сам царь. После смерти Петра Абрам Ганнибал продолжал службу государству, дослужившись в итоге до генерал-аншефа и наплодив 11 детей, в том числе и Осипа — будущего деда Пушкина. Казалось бы, при чем здесь Красноярск? А при том, что сразу после кончины Петра Ганнибал выступил против всесильного в ту пору Александра Меньшикова и был сослан в Томск, по дороге куда посетил и Красноярск. Кстати, хоть доказать это и невозможно, но скорее всего Абрам Ганнибал был первым в истории черным парнем, гулявшим по красноярским улицам. Иван Якушкин — Александр Чацкий, Александр Грибоедов, «Горе от ума» От Пушкина перейдем к его тезке Александру Сергеевичу Грибоедову и его главному творению — пьесе «Горе от ума». И здесь с Красноярском связан прототип главного героя произведения Александра Чацкого. Точнее, один из прототипов, так как, по мнению литературоведов, Чацкий — соединение характеров Петра Чаадаева и Ивана Якушкина. О Чаадаеве как-нибудь в другой раз, а сегодня о Якушкине. Биография Якушкина и удивительна, и типична для офицера его времени. Заграничные походы, «Союз спасения», «Союз благоденствия», декабристы, арест и каторга. Правда, на саму Сенатскую площадь Якушкин не попал, во время декабрьских событий он был в Москве. Но зато после провала восстания, собирался поднять московские войска и пойти на Петербург освобождать товарищей. После ареста на допросе Якушкин не назвал ни одного имени соучастников, и взбешенный Николай приказал «заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог». Проведя в оковах месяц, Якушкин сломался и назвал-таки следствию несколько имен из числа тех, что и так были известны. Суд приговорил декабриста к 20 годам каторги и вечному поселению в Сибири. Якушкин отправился в Читу, по дороге в которую он посетил Красноярск. Второй раз в нашем городе он оказался через 10 лет, когда каторгу ему заменили на вечное поселение и он отправился в Тобольск. В 1857 году, ввиду тяжелой болезни, декабристу было дозволено вернуться в Москву, где Якушкин и умер 12 августа 1868 года. Сигизмунд Леваневский — Саня Григорьев, Вениамин Каверин, «Два капитана» Литературоведы нашли для Сани Григорьева, одного из самых обаятельных персонажей 20 века, целый ворох прототипов. Среди них полярный летчик Сигизмунд Леваневский — второй в истории СССР герой страны, участник спасения челюскинцев, человек, совершивший несколько сверхдлинных перелетов. Потомственный дворянин Леваневский безоговорочно принял Октябрьскую революцию, участвовал в Гражданской войне на стороне красных. После войны стал военно-морским летчиком. В 1935 году Леваневский попытался совершить первый в истории беспересадочный полет Москва—Северный полюс—Сан-Франциско, но потекло масло и экипаж вынужден был сесть под Новгородом. Причина протекания оказалась простой — масла налили слишком много. Но полет уже был сорван. В августе — сентябре 1936 года Леваневский совершил перелет из Лос-Анджелеса в Москву на поплавковом варианте пассажирского одномоторного самолёта Вaлти V-1A. По дороге самолет несколько раз садился, в том числе и в Красноярске. 12 августа 1937 года четырёхмоторный самолёт ДБ-А с бортовым номером Н-209 с возглавляемым Леваневским экипажем из шести человек пропал с радаров над Северным полюсом. Обломки самолета удалось найти только в 2013 году.