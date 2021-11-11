Переболевшая ковидом красноярка не может получить QR-код

Posted 11 ноября 2021, 09:33
Published 11 ноября 2021, 09:33
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярске юрист Оксана Яковлева не смогла получить QR-код после того, как переболела коронавирусом — в реестре переболевших нет ее имени, а медучреждения отсылают друг к другу.
Об этом Яковлева рассказала в инстаграме. По рассказу женщины, она заболела коронавирусом летом, сделала платную компьютерную томографию, которая показала 50% поражения легких, и приехала в БСМП, где у нее взяли мазок для выявления ковида. Тест оказался положительным, но Яковлева отказалась от госпитализации и лечилась дома.
Позже выяснилось, что женщину не внесли в базу коронавирусных больных, хотя, по словам Яковлевой, должны были. При этом повторные тесты в больнице она не сдавала, после выздоровления юрист не обращалась в БСМП, а только протестировалась в частной клинике.
Однако после введения системы QR-кодов Яковлева решила обратиться к представителям портала Госуслуг с просьбой выдать ей код. Там ей сказали, что нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Яковлева показала видео, где врач поликлиники №1 городской больницы №2 говорит, что за QR-кодом надо обращаться в БСМП, где у женщины брали мазок. Яковлева в своих видео заявила, что не хочет тратить время на поездки, и собирается обратиться в Роспотребнадзор, краевой минздрав и суд.
В БСМП «Проспекту Мира» ответили, что даже если женщине не нужен был больничный, ей следовало обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы пролечиться амбулаторно — тогда ее по результатам анализов внесли бы в реестр и выдали код.
В минздраве «ПМ» сказали, что сейчас женщине остается только поставить прививку, чтобы получить QR-код. Переболевших коронавирусом, говорят в больнице и ведомстве, вносят в базы только по факту выздоровления и на основании соответствующего анализа об этом.
Сама Оксана заявила «ПМ», что нет такой нормы права, по которой она была бы обязана обратиться в поликлинику.