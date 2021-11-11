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Posted 11 ноября 2021, 09:33

Published 11 ноября 2021, 09:33

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Переболевшая ковидом красноярка не может получить QR-код

11 ноября 2021, 09:33

В Красноярске юрист Оксана Яковлева не смогла получить QR-код после того, как переболела коронавирусом — в реестре переболевших нет ее имени, а медучреждения отсылают друг к другу.

Об этом Яковлева рассказала в инстаграме. По рассказу женщины, она заболела коронавирусом летом, сделала платную компьютерную томографию, которая показала 50% поражения легких, и приехала в БСМП, где у нее взяли мазок для выявления ковида. Тест оказался положительным, но Яковлева отказалась от госпитализации и лечилась дома.

Позже выяснилось, что женщину не внесли в базу коронавирусных больных, хотя, по словам Яковлевой, должны были. При этом повторные тесты в больнице она не сдавала, после выздоровления юрист не обращалась в БСМП, а только протестировалась в частной клинике. 

Однако после введения системы QR-кодов Яковлева решила обратиться к представителям портала Госуслуг с просьбой выдать ей код. Там ей сказали, что нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Яковлева показала видео, где врач поликлиники №1 городской больницы №2 говорит, что за QR-кодом надо обращаться в БСМП, где у женщины брали мазок. Яковлева в своих видео заявила, что не хочет тратить время на поездки, и собирается обратиться в Роспотребнадзор, краевой минздрав и суд.

В БСМП «Проспекту Мира» ответили, что даже если женщине не нужен был больничный, ей следовало обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы пролечиться амбулаторно — тогда ее по результатам анализов внесли бы в реестр и выдали код.

В минздраве «ПМ» сказали, что сейчас женщине остается только поставить прививку, чтобы получить QR-код. Переболевших коронавирусом, говорят в больнице и ведомстве, вносят в базы только по факту выздоровления и на основании соответствующего анализа об этом.

Сама Оксана заявила «ПМ», что нет такой нормы права, по которой она была бы обязана обратиться в поликлинику.

  • Оксана Яковлева — первая женщина-чемпион России по дрэг-рейсингу, но большую известность ей принесла борьба с ГИБДД. Оформив автомобиль на несовершеннолетнего сына, она отменила 104 штрафа. 
  • «Проспект Мира» говорил с Яковлевой о хейтерах в сети, отношении к инспекторам и том, зачем она демонстративно нарушала правила дорожного движения, пользуясь лазейками в законе.
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