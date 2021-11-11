Переболевшая ковидом красноярка не может получить QR-код

Позже выяснилось, что женщину не внесли в базу коронавирусных больных, хотя, по словам Яковлевой, должны были. При этом повторные тесты в больнице она не сдавала, после выздоровления юрист не обращалась в БСМП, а только протестировалась в частной клинике.