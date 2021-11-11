После «Спутника V» тоже болеют, эффективность не доказана, а последствия страшные: рассказываем, что не так с аргументами антиваксеров

Сюжет Коронавирус

Россия бьет все рекорды по смертности от коронавируса, закрываются ТЦ и рестораны. Повсеместно вводятся QR-коды, но многие россияне до сих пор не хотят поставить прививку. Сегодня разбираем основные антивакцинные доводы.

Россия бьет все рекорды по смертности от коронавируса, закрываются ТЦ и рестораны. Повсеместно вводятся QR-коды, но многие россияне до сих пор не хотят поставить прививку. Сегодня разбираем основные антивакцинные доводы. Привитые тоже болеют. И тоже распространяют вирус Ну да, болеют. Но уже сто раз говорилось, что болеют они реже, тяжело болеют еще реже, а умирают совсем редко. Что до распространения вируса, то шанс заразить окружающих прямо пропорционален количеству выделенного вируса. Привитые быстрее выздоравливают, а значит, и вируса выделяют меньше. К тому же, если привиты оба человека, то снижается шанс, что они заразятся оба. Тут как с масками: лучшая защита — это когда и больной, и здоровый в масках. Тем не менее это не отменяет необходимости и после прививки соблюдать меры безопасности. Если привитые болеют и заражают, то почему только им можно в ТЦ? Потому что эта мера направлена в первую очередь на сохранение жизней непривитых. Они болеют тяжелее и умирают чаще, поэтому и походы в ТЦ для них представляют большую опасность. Но вирус мутирует, а значит, прививки не имеют смысла Наоборот. Вирус не размножается (а значит, и не мутирует) в воздухе. Для того чтобы производить потомство, он должен находиться в человеке. И чем дольше он размножается, тем больше вероятность появления нового штамма. Так как привитые болеют меньше, а если болеют, то выздоравливают быстрее и успевают заразить меньше, то и шансы на мутацию уменьшаются. Ученые сами не знают, помогает ли прививка, среди медиков нет единого мнения Как показывает практика, в любой ситуации и по любому вопросу можно найти ученого, чье мнение расходится с общепринятым. Например, есть ученые с научными степенями, которые считают, что гомеопатия помогает, а мужчины произошли от женщин-амазонок. Тем не менее существует такая позиция, как коллегиальное мнение, то есть позиция, которую разделяет большинство исследователей. И тут как раз тот случай. Что до врачей в поликлиниках, то чаще всего их отрицание вакцин — показатель низкого уровня квалификации. «Спутник V» — непроверенный шмурдяк По большому счету все существующие вакцины от коронавируса разрабатывались в спешке, но это не значит, что их не исследовали. The Lancet уже давным-давно опубликовал промежуточные данные третьей фазы. И можно сколько угодно говорить, что результаты промежуточные, но в исследовании приняли участие 20 тысяч человек, что много. Да и The Lancet — издание серьезное. После публикации статью действительно критиковали, но авторам удалось ответить на все вопросы. Если бы не удалось, журнал отозвал бы статью, что уже не раз было с недостоверными исследованиями. Если не верить российской статистике, можно взять опыт использования «Спутника» в Аргентине, где статистика велась очень тщательно. Согласно отчету местного минздрава, населению страны ввели 11,37 миллиона доз «Спутника», 11,1 миллиона доз AstraZeneca и 9,7 миллиона доз китайской Sinopharm. Побочные явления после прививки «Спутником» — 0,66 случая на 100 тысяч доз. Если вам кажется, что это много, то вспомните, что тяжелое течение коронавируса встречается гораздо чаще. В России не умеют делать ничего, с чего бы это вакцину сделали нормальную? А если сделали, почему тогда ее не признают в Европе? Ситуация с рынком медикаментов в России действительно сложная. Можно вспомнить такие лекарства как «Арбидол» и «Анаферон», действие которых считается доказанным только в России. Впрочем, можно ничего не вспоминать, а привести в пример ту же «ЭпиВакКорону», которая, похоже, действительно не работает. Однако все это теория, а действие «Спутника» проверено на практике. Так уж оказалось, что в России существовали наработки по созданию векторных вакцин, например, против вируса Эбола. Наличием этих наработок и объясняется то, что вакцину сумели сделать так быстро. К сожалению, в Европе жесткие стандарты принятия тех или иных лекарств. Без нужной документации к использованию не допускается ничего. Так что то, что «Спутник» не принят, — беда не вакцины, а чиновников от медицины, которые не могут собрать нужные бумажки. Последствия вакцины могут сказаться через много лет 100%-ную гарантию того, что этого не произойдет, вам вряд ли кто-то даст. Но вот беда — это относится не только к вакцинам от коронавируса, но и вообще к любому явлению на земле. Если же говорить о негативных последствиях, к которым есть объективные предпосылки, то это маловероятно. Вакцина сделана на основе аденовируса. Аденовирусы существуют рядом с человеком уже очень давно, и пока еще не было зафиксировано ни одного случая их встраивания в ДНК или другого влияния, сказавшегося через долгие годы. Зато есть объективные данные о скрытых последствиях коронавирусной инфекции. Есть множество свидетельств о людях, чье восприятие запахов остается искаженным, а также о негативном влиянии ковида на психику. Также по словам биолога Александра Панчина, коронавирус может проникать не только в легкие, но и в схожие клетки в сердце, почках, поджелудочной железе, а также в мужских и женских половых тканях. Вакцинированные становятся инфицированными. Иначе почему рост заболеваемости совпадает с ростом количества вакцинированных? Ни одна из имеющихся сегодня на рынке вакцин не содержит живой и активный коронавирус. Если же говорить о «Спутнике», то это аденовирус, в который встроен единственный ген SARS-CoV-2 из почти трех десятков. Бояться, что из него вырастет коронавирус так же нелепо, как бояться быть затоптанным коровой, выросшей из купленной накануне отбивной. Что до совпадения волн вакцинации и коронавируса, то тут прослеживается простая связь: чем больше вокруг болеют и умирают, тем больше вероятность, что сомневающиеся пойдут вакцинироваться.