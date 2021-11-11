В Красноярске переселенцы из аварийного жилья начали получать новые квартиры

Posted 11 ноября 2021, 06:50
Published 11 ноября 2021, 06:50
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Жителям Красноярска, проживающим в аварийных домах, начали выдавать ключи от новых квартир. Жилье они получают в рамках региональной адресной программы по переселению граждан.
Квартиры красноярцам предоставят в новом доме микрорайона Нанжуль-Солнечный, где уже создана вся необходимая инфраструктура. Например, рядом с домом есть новая школа, которую видно из окна, а за ней находится детский сад. Кроме того, к домам оборудовали подъездные пути.
Красноярка Галина Третьякова, которая переезжает из аварийного дома на Семафорной говорит, что новая квартира сразу ей понравилась.
«Конечно, мое старое жилье не идет ни в какое сравнение с этой светлой и уютной квартирой, — говорит Третьякова. — И знаете что интересно: я сюда вошла и сразу почувствовала, что я у себя дома. Не хочется никуда уходить. А смотрите, кухня какая! Там-то у меня кухня без окна даже. Мне всё нравится – и этаж, и вид из окна, и светлые обои, и линолеум».
В новых квартирах полностью чистовая отделка. В них установили межкомнатные двери, краны, санфаянс, домофон. Всего на Светлова, 40 и в соседнем доме на Ольховой, 14 для переселенцев из аварийного жилья приобрели 456 квартир.
«По программе мы работаем вот уже 2,5 года и до ее окончания должны переселить граждан из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, — рассказывает замруководителя департамента градостроительства администрации города Галина Голубь. — В Красноярске таких домов 227, в них проживает около шести тысяч человек. В этом году реализуется уже третий этап программы. Так как город выполнял предыдущие этапы ускоренными темпами, в этом году Красноярский край выделил на исполнение программы увеличенную сумму – 1,8 млрд рублей. На эти деньги будет переселено 750 семей из аварийного фонда».
В течение следующих трех лет по программе планируется переселить 3 843 человека. Более 1 300 из них получат жилье до конца 2022 года.
Переселение жителей из аварийного жилья в Красноярске ведется не только в рамках региональной программы. Например, по проектам развития застроенных территорий. Все затраты на переселение жителей аварийных домов в этом случае берет на себя инвестор.
фото: Администрация Красноярска.