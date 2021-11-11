В Красноярске переселенцы из аварийного жилья начали получать новые квартиры

«По программе мы работаем вот уже 2,5 года и до ее окончания должны переселить граждан из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, — рассказывает замруководителя департамента градостроительства администрации города Галина Голубь. — В Красноярске таких домов 227, в них проживает около шести тысяч человек. В этом году реализуется уже третий этап программы. Так как город выполнял предыдущие этапы ускоренными темпами, в этом году Красноярский край выделил на исполнение программы увеличенную сумму – 1,8 млрд рублей. На эти деньги будет переселено 750 семей из аварийного фонда».