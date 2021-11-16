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Posted 16 ноября 2021, 05:55

Published 16 ноября 2021, 05:55

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

На дорогах Красноярска установили «умные» датчики для управления трафиком

16 ноября 2021, 05:55

В Красноярске установили 481 датчик для анализа транспортного потока. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

пресс-служба министерства транспорта Красноярского края.

Каждый детектор вычисляет, сколько автомобилей проезжает в разное время, их среднюю скорость и загруженность на дороге. Полученная информация должна помочь точнее настраивать светофоры и размещать новые пешеходные переходы там, где будет удобно жителям.

Датчики работают на перекрестках и развязках с активным трафиком в разных районах города.

Еще в Красноярске заработала система «погодного» мониторинга. Специалисты подключили 15 автоматических дорожных метеостанций. Эти устройства могут, например, определять температуру воздуха, направление и скорость ветра, интенсивность осадков и степень промерзания дорожного покрытия. 

Такие метеостанции появились на Брянской, Калинина, 60 лет Октября, Енисейском тракте, 9 Мая, Белинского, Грунтовой, Амурской, Глинки, Красноярском рабочем, Пограничников, Ады Лебедевой, Свободном и в районе перекрестка Декабристов — Дубровинского.

#Город#Новости#Дороги
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