На дорогах Красноярска установили «умные» датчики для управления трафиком

Posted 16 ноября 2021, 05:55
Published 16 ноября 2021, 05:55
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярске установили 481 датчик для анализа транспортного потока. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.
Каждый детектор вычисляет, сколько автомобилей проезжает в разное время, их среднюю скорость и загруженность на дороге. Полученная информация должна помочь точнее настраивать светофоры и размещать новые пешеходные переходы там, где будет удобно жителям.
Датчики работают на перекрестках и развязках с активным трафиком в разных районах города.
Еще в Красноярске заработала система «погодного» мониторинга. Специалисты подключили 15 автоматических дорожных метеостанций. Эти устройства могут, например, определять температуру воздуха, направление и скорость ветра, интенсивность осадков и степень промерзания дорожного покрытия.
Такие метеостанции появились на Брянской, Калинина, 60 лет Октября, Енисейском тракте, 9 Мая, Белинского, Грунтовой, Амурской, Глинки, Красноярском рабочем, Пограничников, Ады Лебедевой, Свободном и в районе перекрестка Декабристов — Дубровинского.