Красноярец сбил школьницу и оставил ее на дороге

Posted 17 ноября 2021, 08:30
Published 17 ноября 2021, 08:30
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярске арестовали водителя, который сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.
Авария произошла 16 ноября на улице 9 Мая. В ГИБДД рассказали, что водитель «Мазды» поворачивал направо на зеленый свет и не пропустил пешехода. Он сбил 17-летнюю школьницу и уехал с места ДТП. Девушка получила травмы.
Позже автомобилиста нашли — это 47-летний красноярец. Его привлекли за оставление места аварии. Мировой судья отправил мужчину под арест, он проведет в спецприемнике пять суток.