Красноярец сбил школьницу и оставил ее на дороге

Авария произошла 16 ноября на улице 9 Мая. В ГИБДД рассказали, что водитель «Мазды» поворачивал направо на зеленый свет и не пропустил пешехода. Он сбил 17-летнюю школьницу и уехал с места ДТП. Девушка получила травмы.

