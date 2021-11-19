Газпромбанк Лизинг подтверждает лидерство на рынке лизинга по данным РА «Эксперт»

«Динамичное развитие бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг по итогам девяти месяцев 2021 года и лидерство на рынке подтверждает высокий уровень доверия со стороны клиентов и партнеров. Абсолютно все наши компании – корпоративный Газпромбанк Лизинг, розничные Carcade и Газпромбанк Автолизинг – демонстрируют уверенный рост. То, что лизинг сегодня один из самых востребованных инструментов по финансированию проектов МСБ и клиентов крупного бизнеса, нет сомнений. Об этом свидетельствует 53% рост объемов нового бизнеса рынка лизинга. По итогам года, уверен, объемы рынка приблизятся к 2 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом для нашей отрасли», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.