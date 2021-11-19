Газпромбанк Лизинг подтверждает лидерство на рынке лизинга по данным РА «Эксперт»

Posted 19 ноября 2021, 05:38
Published 19 ноября 2021, 05:38
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Группа Газпромбанк Лизинг по итогам девяти месяцев 2021 года занимает первое место по объему нового бизнеса и возглавляет ТОП-20 крупнейших российских лизинговых компаний по данным агентства «Эксперт РА». Объем нового бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг за отчетный период увеличился на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 150 млрд рублей (179,2 млрд рублей с НДС).
Также Группа Газпромбанк Лизинг подтвердила свое лидерство в сегменте лизинга легкового автотранспорта, увеличив объемы бизнеса в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По работе с клиентами малого бизнеса Группа впервые вышла на первое место, показав рост бизнеса в три раза.
Рэнкинг лизинговых компаний за девять месяцев 2021 года подготовлен РА «Эксперт РА» на основе исследования российского рынка лизинга среди более 100 участников рынка. Объем нового бизнеса рынка за период составил 1,5 трлн рублей, что на 53% больше аналогичного периода прошлого года (по данным РА «Эксперт РА»). Лизинговый портфель рынка на 01.10.2021 составил 5,8 трлн рублей (+14% к данным на начало текущего года).
«Динамичное развитие бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг по итогам девяти месяцев 2021 года и лидерство на рынке подтверждает высокий уровень доверия со стороны клиентов и партнеров. Абсолютно все наши компании – корпоративный Газпромбанк Лизинг, розничные Carcade и Газпромбанк Автолизинг – демонстрируют уверенный рост. То, что лизинг сегодня один из самых востребованных инструментов по финансированию проектов МСБ и клиентов крупного бизнеса, нет сомнений. Об этом свидетельствует 53% рост объемов нового бизнеса рынка лизинга. По итогам года, уверен, объемы рынка приблизятся к 2 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом для нашей отрасли», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.