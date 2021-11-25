Депутаты Госдумы побывали на атомных объектах Железногорска

Posted 25 ноября 2021, 05:23
Published 25 ноября 2021, 05:23
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Делегация Федерального собрания России посетила завод регенерации топлива, сухое и мокрое хранилища ОЯТ ФГУП «ГХК», а также площадку будущей подземной исследовательской лаборатории ФГУП «НО РАО».
НО РАО сейчас реализует под Железногорском проект по созданию подземной исследовательской лаборатории, в которой ученые будут искать ответ на вопрос – можно ли разместить там пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 1-2 класса опасности. Решение примут не раньше 2034 года, отметил директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин.
Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр отметил, что в Железногорске применяются уникальные для атомной отрасли технологии.
Главная специализация таких предприятий, как Горно-химический комбинат и Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами – это бэк-энд (завершающая часть ядерного топливного цикла) – одно из ключевых направлений атомной отрасли.