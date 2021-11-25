Депутаты Госдумы побывали на атомных объектах Железногорска

НО РАО сейчас реализует под Железногорском проект по созданию подземной исследовательской лаборатории, в которой ученые будут искать ответ на вопрос – можно ли разместить там пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 1-2 класса опасности. Решение примут не раньше 2034 года, отметил директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин.