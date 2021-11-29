Красноярец рассказал, как пил на крыльце пиво вместе с Градским

Posted 29 ноября 2021, 05:53
Published 29 ноября 2021, 05:53
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Журналист Артур Матвеев, который переехал из Красноярска в Москву, рассказал о случайной встрече с Александром Градским, произошедшей примерно пять лет назад.
Матвеев рассказал, что встретил Градского в центре Москвы, когда он с коллегами пошел в бар во дворах. Музыкант сидел на крыльце и выпивал.
«Вышли постоять на улицу в перерыве между возлияниями. И тут услышали крик: "Ну че вы там разорались-то, блин". Бутылка пива открыта, в руке сигарета, растянутая футболка, треники с пузырями на коленках и еще зычно орет — все составляющие алкаша были на лицо. "Это ж, [блин], Градский", — сказал мне коллега. Я сперва не поверил. Но это был Градский».
Матвеев и его коллеги выпили с Градским пиво, а музыкант рассказал им про свои концерты в 80-х, рок-тусовку в СССР и то, что группы «ни играть, ни петь ни хрена не умели».
На вопрос о том, почему Градский сидит в трениках на крыльце, музыкант ответил, что живет в этом доме.
«Он докурил сигарету, допил пиво. Попросил не шуметь, потому что его соседка очень ворчливая и скоро приедет парковать машину. Мы пожелали друг другу удачи и разошлись — он домой, мы в бар. Да, это была, наверное, самая удивительная встреча со знаменитостью в моей жизни. Так что человек он был точно неоднозначный».
В комментариях под этой историей многие написали, что Градский был «не глянцевым» человеком.