Красноярец рассказал, как пил на крыльце пиво вместе с Градским

«Вышли постоять на улицу в перерыве между возлияниями. И тут услышали крик: "Ну че вы там разорались-то, блин". Бутылка пива открыта, в руке сигарета, растянутая футболка, треники с пузырями на коленках и еще зычно орет — все составляющие алкаша были на лицо. "Это ж, [блин], Градский", — сказал мне коллега. Я сперва не поверил. Но это был Градский».