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Posted 3 декабря 2021, 13:05

Published 3 декабря 2021, 13:05

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Красноярка заплакала и уговорила мужчину слезть с балкона: «Пожалуйста, вернитесь, я прошу»

3 декабря 2021, 13:05

В Солнечном женщина уговорила мужчину слезть с балкона.

видео: vk.com/kras_sunny.

Такое видео опубликовали в паблике микрорайона. На кадрах видно, что мужчина перелез через перила на общем балконе многоэтажки и стоит, смотря вниз.

Женщина, снимающая видео из дома напротив, начала плакать и разговаривать с ним.

«Мужчина, вернитесь, вернитесь назад, пожалуйста. Вы не решите этим ничего, вернитесь. Мужчина, пожалуйста, вернитесь. Давайте-давайте, возвращайтесь обратно. Я вас прошу. Не надо этого делать, пожалуйста. Это не стоит того. Я вас очень прошу. Мы вас с ребенком просим, пожалуйста».

Когда красноярец перелез обратно, женщина сказала ему: «Спасибо большое! Спасибо огромное».

В паблике, со слов очевидцев, пишут, что мужчину встретили сотрудники полиции, он был трезв и аккуратно одет. В группе женщину назвали «ангелом-хранителем» и добавили, что мужчину остановили ее слова о том, что все это могут увидеть дети.

Изданию Gornovosti.ru в полиции сказали, что на место приезжала вневедомственная охрана. Красноярец заявил сотрудникам, что якобы пытался спасти котенка.

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