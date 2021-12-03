Красноярка заплакала и уговорила мужчину слезть с балкона: «Пожалуйста, вернитесь, я прошу»

«Мужчина, вернитесь, вернитесь назад, пожалуйста. Вы не решите этим ничего, вернитесь. Мужчина, пожалуйста, вернитесь. Давайте-давайте, возвращайтесь обратно. Я вас прошу. Не надо этого делать, пожалуйста. Это не стоит того. Я вас очень прошу. Мы вас с ребенком просим, пожалуйста».