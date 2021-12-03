Красноярка заплакала и уговорила мужчину слезть с балкона: «Пожалуйста, вернитесь, я прошу»

Posted 3 декабря 2021, 13:05
Published 3 декабря 2021, 13:05
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Солнечном женщина уговорила мужчину слезть с балкона.
видео: vk.com/kras_sunny.
Такое видео опубликовали в паблике микрорайона. На кадрах видно, что мужчина перелез через перила на общем балконе многоэтажки и стоит, смотря вниз.
Женщина, снимающая видео из дома напротив, начала плакать и разговаривать с ним.
«Мужчина, вернитесь, вернитесь назад, пожалуйста. Вы не решите этим ничего, вернитесь. Мужчина, пожалуйста, вернитесь. Давайте-давайте, возвращайтесь обратно. Я вас прошу. Не надо этого делать, пожалуйста. Это не стоит того. Я вас очень прошу. Мы вас с ребенком просим, пожалуйста».
Когда красноярец перелез обратно, женщина сказала ему: «Спасибо большое! Спасибо огромное».
В паблике, со слов очевидцев, пишут, что мужчину встретили сотрудники полиции, он был трезв и аккуратно одет. В группе женщину назвали «ангелом-хранителем» и добавили, что мужчину остановили ее слова о том, что все это могут увидеть дети.
Изданию Gornovosti.ru в полиции сказали, что на место приезжала вневедомственная охрана. Красноярец заявил сотрудникам, что якобы пытался спасти котенка.