На заводе в Туве обрушилось здание — один человек погиб, второму ампутировали ноги

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети сообщил, что двое рабочих, попавших под завалы, приехали в республику из хакасского Черногорска. Одного из них достали из-под завалов уже без признаков жизни, другого, по словам Ховалыга, нашли живым, но вахтовику пришлось ампутировать обе ноги.