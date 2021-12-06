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Posted 6 декабря 2021, 02:57

Published 6 декабря 2021, 02:57

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

На заводе в Туве обрушилось здание — один человек погиб, второму ампутировали ноги

6 декабря 2021, 02:57

На территории завода «Туваасбест» в Ак-Довураке обрушилось здание — под завалами оказались двое рабочих, одного спасти не успели. 

Как сообщили в республиканском следственном комитете, все произошло 5 декабря. Сейчас ведомство проводит проверку, осматривает место происшествия и изымает документацию, связанную с работами на участке.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети сообщил, что двое рабочих, попавших под завалы, приехали в республику из хакасского Черногорска. Одного из них достали из-под завалов уже без признаков жизни, другого, по словам Ховалыга, нашли живым, но вахтовику пришлось ампутировать обе ноги.

Глава республики отметил, что территория завода будет закрыта. 

#Происшествия#Новости
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