На заводе в Туве обрушилось здание — один человек погиб, второму ампутировали ноги

Posted 6 декабря 2021, 02:57
Published 6 декабря 2021, 02:57
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
На территории завода «Туваасбест» в Ак-Довураке обрушилось здание — под завалами оказались двое рабочих, одного спасти не успели.
Как сообщили в республиканском следственном комитете, все произошло 5 декабря. Сейчас ведомство проводит проверку, осматривает место происшествия и изымает документацию, связанную с работами на участке.
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети сообщил, что двое рабочих, попавших под завалы, приехали в республику из хакасского Черногорска. Одного из них достали из-под завалов уже без признаков жизни, другого, по словам Ховалыга, нашли живым, но вахтовику пришлось ампутировать обе ноги.
Глава республики отметил, что территория завода будет закрыта.