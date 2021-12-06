Сотрудник банка в Красноярске сливал данные о клиентах

Posted 6 декабря 2021, 03:33
Published 6 декабря 2021, 03:33
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Красноярске будут судить бывшего сотрудника банка — он за деньги передавал данные о клиентах.
В полиции сообщили, что с сентября 2019 по февраль 2021 года 33-летний банковский работник передал своему знакомому сведения о состоянии счетов и остатков по картам 22 клиентов. За каждого клиента красноярец получил от 1 до 16 тысяч рублей.
Передачу данных выявили сотрудники ФСБ. Работник банка признался, что передавать данные клиентов ему предложил знакомый. Неизвестно, как получатель сведений распорядился информацией.
На бывшего банковского работника завели уголовное дело о неправомерном доступе к информации и незаконном разглашении банковской тайны. Красноярцу грозит до пяти лет лишения свободы. Дело передадут в суд.