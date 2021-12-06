Сотрудник банка в Красноярске сливал данные о клиентах

В полиции сообщили, что с сентября 2019 по февраль 2021 года 33-летний банковский работник передал своему знакомому сведения о состоянии счетов и остатков по картам 22 клиентов. За каждого клиента красноярец получил от 1 до 16 тысяч рублей.