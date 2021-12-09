ФНС рассказала о специфике нового налогового режима для малого и среднего бизнеса

«Благодаря этому организуемые нами мероприятия максимально четкие по содержанию, без «воды», и за недолгое время в них дается самая суть. Мы провели уже не одно такое мероприятие и по отзывам участников мы можем сделать вывод, что они полезны и крайне необходимы», — резюмировал по завершении встречи Виталий Машков.