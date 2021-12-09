ФНС рассказала о специфике нового налогового режима для малого и среднего бизнеса

Posted 9 декабря 2021, 11:55
Published 9 декабря 2021, 11:55
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В ФНС России рассказали о правилах использования нового упрощенного налогового режима для компаний микро- и малого бизнеса. На вебинаре Корпорации МСП «#Разбираемся: что такое новый упрощенный налоговый режим для микро- и малого бизнеса?» специалисты раскрыли особенности этого режима.
Важнейшая цель нововведения состоит в уменьшении объема нагрузки на бизнес и помощи в высвобождении ресурсов для развития. Об этом пишет lenta.ru.
«Данный режим упрощает процесс представления налоговой отчетности и отчетов для государственных внебюджетных фондов. Страховые взносы в фонды платить не требуется. При этом для персонала будет сохранен действующий в настоящее время порядок пенсионного обеспечения и соцстрахования. Налоговая база определяется в автоматическом режиме самими налоговиками на базе данных ККТ, банков и сведений, которые налогоплательщики представляют в личном кабинете», — рассказал в ходе вебинара глава Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев.
Эксперимент, целью которого является внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), будет вестись до завершения 2027 года. Новый налоговый режим станет доступным в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан.
С 1 июля будущего года применение АУСН будет возможно для вновь зарегистрированных налогоплательщиков, а для остальных - через полгода.
«В случае решения использовать АУСН бизнесмену нужно будет отослать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или банк-партнер, где у налогоплательщика есть открытый счет», — пояснил представитель ФНС.
По завершении вебинара советник руководителя Корпорации МСП Виталий Машков сделал акцент на том, что главнейшей целью мероприятия было ответить на вопросы, которые интересуют предпринимателей.
«Благодаря этому организуемые нами мероприятия максимально четкие по содержанию, без «воды», и за недолгое время в них дается самая суть. Мы провели уже не одно такое мероприятие и по отзывам участников мы можем сделать вывод, что они полезны и крайне необходимы», — резюмировал по завершении встречи Виталий Машков.
Корпорацией МСП предоставляется не только финансовая поддержка компаниям малого и среднего бизнеса, но и другие виды помощи, в том числе проводится обучение предпринимательским компетенциям.