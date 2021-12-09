ЖК на размокаемых грунтах: выяснили, что планирует строить близкая к «СМ.Сити» компания на «схематозном» участке в Октябрьском районе

Posted 9 декабря 2021, 00:00
Published 9 декабря 2021, 00:00
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
На улице Ладо Кецховели в Октябрьском районе планируют построить новый жилой комплекс на 235 квартир. Застройщик — компания «Кредитстрой», близкая к холдингу «СМ.Сити». Участок на Кецховели компания со скандалом получила взамен земли в микрорайоне Мичуринский, на которой построят школу. «Проспект Мира» посетил публичные слушания по проекту и кратко рассказывает, каким будет жилой комплекс.
Участок, принадлежащий «Кредитстрою», расположен в квартале улиц Кецховели, Марата, Бограда и Спартаковцев (кадастровый номер — 24:50:0100327:480). Площадь участка — 8323 квадратных метра. Компания, по словам представителя проектировщика, планирует застроить около 40% территории — почти 3340 квадратных метра.
Общая площадь планируемого здания — 30,8 тысячи квадратов. Площадь квартир — 15,8 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе построят 235 квартир, а также подземную парковку на 176 мест. Дом будет иметь несколько секций: двух, девяти- и 15-этажную. Часть здания отведена под общественные помещения — они займут почти 2900 квадратов.
Проектную документацию разработала компания «Проектдевелопмент» (там «Проспекту Мира» сказали, что пока не могут продемонстрировать эскизы здания).
Разрешения на строительство у «Кредитстроя» пока нет. На стройку, по словам представителя компании, уйдет два-три года после получения разрешения. Но для начала проект компании должен пройти публичные слушания. Они нужны, чтобы застройщик мог отступить от «красных линий» (линии застройки).
«Расположение участка относительно красных линий с учетом существующего рельефа местности неблагоприятно для размещения подземной парковки, — пояснил представитель проектировщика. — На земельном участке преобладают размокаемые грунты с грунтовыми подземными водами. Поэтому мы обратились за разрешением для отклонения от параметров».
Слушания продлятся до 22 декабря.
Ранее, как объяснили в мэрии сайту NGS24.RU, этот участок был кварталом старой Николаевки с деревянными домами. Их снесли ради прокладки инженерных сетей для двух новых домов на улице Корнеева, 24а и 26. Дома в свою очередь построили для бывших жителей Николаевки, которых переселили из-за строительства развязки четвертого моста. В итоге у муниципалитета появился свободный участок под застройку, который достался «Кредитстрою».
Компания «Кредитстрой» связана со строительной группой «СМ.Сити» Александра Коропачинского, также писал NGS24.RU. Например, в числе ее бывших конечных владельцев была Ольга Коропачинская, предположительно, жена Александра, а офис компании находится в «Южном берегу», который построила «СМ.Сити». Кроме того, как выяснил «ПМ», директор и владелец «Кредитстроя» Дмитрий Малышев — родственник одного из топ-менеджеров «СМ.Сити» Дениса Васильева (директора входящей в группу компании «Новый город», миноритарного владельца холдинга). Александр Коропачинский отрицает, что он и его жена имеют отношения к «Кредитстрою».
Участок на Ладо Кецховели «Кредитстрой» получил в обмен на землю в микрорайоне Мичуринский, на которой сейчас планируют построить школу. Сперва земля в Мичуринском имела промышленное назначение и принадлежала другим собственникам. После того, как город изменил назначение под строительство школы, владельцы земли готовы были отдать ее в обмен на альтернативные участки. Однако тогда мэрия отвечала, что подходящих участков нет.
Затем землю приобрел «Кредитстрой», близкий к «СМ.Сити», после чего пригодные участки для обмена нашлись. Осенью 2021-го компания получила два участка: один на Ладо Кецховели и второй в микрорайоне «Южный берег».
В мэрии объяснили это тем, что обменять землю раньше было невозможно по закону. Возможность обмена казенной земли на частную появилась в России в 2015 году, но в Красноярске соответствующий регламент утвердили в середине 2019 года. Свободный участок на Кецховели нашелся лишь в декабре, а после еще около двух лет ушло на юридические и бюрократические процедуры, ответили в мэрии NGS24.RU.
При этом еще в апреле источники «Проспекта Мира» и телеграм-канала «Борус» утверждали, что несколько чиновников мэрии, отвечающих за градостроительство, подали в отставку из-за «схематоза по земле для «СМ.Сити», которой якобы предоставили «козырные участки под строительство жилых домов, которые должны были расторговать и в бюджет денег заработать». В мэрии эту информации опровергли, но в августе руководитель департамента градостроительства Максим Волков ушел с поста.