ЖК на размокаемых грунтах: выяснили, что планирует строить близкая к «СМ.Сити» компания на «схематозном» участке в Октябрьском районе

В мэрии объяснили это тем, что обменять землю раньше было невозможно по закону. Возможность обмена казенной земли на частную появилась в России в 2015 году, но в Красноярске соответствующий регламент утвердили в середине 2019 года. Свободный участок на Кецховели нашелся лишь в декабре, а после еще около двух лет ушло на юридические и бюрократические процедуры, ответили в мэрии NGS24.RU.