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Posted 13 декабря 2021, 05:28

Published 13 декабря 2021, 05:28

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Красноярец взял в кредит кольцо за полмиллиона — и утопил в озере после отказа девушки

13 декабря 2021, 05:28

В Сочи после отказа возлюбленной идти замуж красноярец выбросил в озеро кольцо за полмиллиона. Позже он пожалел о своем решении, ведь кольцо было в кредит.

Издание «КП-Кубань» пишет, что два года назад красноярцы Олег и Ксения переехали в Сочи, где устроились на работу и начали встречаться. Летом, пишет «КП», мужчина решил сделать возлюбленной предложение и купил кольцо с бриллиантами за 500 тысяч рублей. Как Олег рассказал изданию, деньги он взял под залог квартиры в брокерской конторе.

Чтобы снять, как он делает предложение у Министерских озер, мужчина пригласил знакомого фотографа.

«Я аккуратно включил камеру, чтобы не раскрыть его замысел перед девушкой раньше времени и стоял поодаль. Олег встал на колени, достал кольцо...Но вдруг – шок! Ксюша говорит, что он торопит события и она не готова, — рассказал фотограф «КП». — В ее жизни уже был один неудачный брак, и она не желает сковывать себя какими-либо узами».

После этого, пишет издание, Олег выбросил кольцо воду, а Ксения уехала. 

видео: vk.com/kp.kuban. 

На следующий день мужчина пожалел о кольце и попытался его найти, но у него не вышло. Из-за этого мужчина якобы поругался с фотографом, посчитав, что кольцо мог забрать он. Тот свою вину отрицал.

По словам мужчины, сейчас он будет стараться погасить кредит досрочно.

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