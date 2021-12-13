Красноярец взял в кредит кольцо за полмиллиона — и утопил в озере после отказа девушки

«Я аккуратно включил камеру, чтобы не раскрыть его замысел перед девушкой раньше времени и стоял поодаль. Олег встал на колени, достал кольцо...Но вдруг – шок! Ксюша говорит, что он торопит события и она не готова, — рассказал фотограф «КП». — В ее жизни уже был один неудачный брак, и она не желает сковывать себя какими-либо узами».