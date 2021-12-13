В Красноярске младенец пострадал от удара подушки безопасности после аварии

Posted 13 декабря 2021, 11:16
Published 13 декабря 2021, 11:16
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Октябрьском районе Красноярска в ДТП пострадал 6-месячный ребенок.
Авария произошла в субботу, 11 декабря, на улице Беловежской возле станции Овинный. Женщина ехала на авто с двумя детьми и врезалась в дерево. Один из детей был пристегнут на заднем сиденье и не пострадал. Шестимесячный ребенок находился на переднем сиденье в автолюльке и получил ушиб после срабатывания подушки безопасности.
Как пояснили в ГИБДД, женщине следовало либо переставить автолюльку на заднее сиденье, либо отключить подушку безопасности.
В отношении женщины составили административный материал — она может получить штраф до 3 тысяч рублей.