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Posted 13 декабря 2021, 11:16

Published 13 декабря 2021, 11:16

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

В Красноярске младенец пострадал от удара подушки безопасности после аварии

13 декабря 2021, 11:16

В Октябрьском районе Красноярска в ДТП пострадал 6-месячный ребенок.

Авария произошла в субботу, 11 декабря, на улице Беловежской возле станции Овинный. Женщина ехала на авто с двумя детьми и врезалась в дерево. Один из детей был пристегнут на заднем сиденье и не пострадал. Шестимесячный ребенок находился на переднем сиденье в автолюльке и получил ушиб после срабатывания подушки безопасности.

Как пояснили в ГИБДД, женщине следовало либо переставить автолюльку на заднее сиденье, либо отключить подушку безопасности.

В отношении женщины составили административный материал — она может получить штраф до 3 тысяч рублей.

#Новости#ДТП
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