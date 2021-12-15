В краевом суде будут судить судью за миллионную взятку

Первое заседание по делу Тупеко должно было пройти в октябре этого года, но несколько раз откладывалось из-за болезни адвоката. 14 декабря судья снова сказал, что его защитник болен, и попросил отложить заседание. Тогда суд назначил ему другого адвоката, от которого Тупеко отказался. Но суд рассмотрел дело с ним и не стал откладывать заседание.