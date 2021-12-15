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Posted 15 декабря 2021, 06:55

Published 15 декабря 2021, 06:55

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

В краевом суде будут судить судью за миллионную взятку

15 декабря 2021, 06:55

В Красноярске будут судить бывшего заместителя председателя Советского районного суда Сергея Тупеко. Его обвиняют в получении взятки через адвоката Ольгу Ганюшкину.

По версии обвинения, в феврале 2019 года Тупеко получил 1,2 миллиона рублей от Ганюшкиной за решение в интересах ее клиента. Судью задержали после того, как он получил деньги. Против него возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Первое заседание по делу Тупеко должно было пройти в октябре этого года, но несколько раз откладывалось из-за болезни адвоката. 14 декабря судья снова сказал, что его защитник болен, и попросил отложить заседание. Тогда суд назначил ему другого адвоката, от которого Тупеко отказался. Но суд рассмотрел дело с ним и не стал откладывать заседание.

Уголовное дело передали из Советского районного суда в краевой — об этом просил сам Тупеко.

  • Адвокату Первой красноярской краевой коллегии Ольге Ганюшкиной вынесли приговор летом. Ей назначили 7 лет колонии общего режима и на 4 года запретили заниматься адвокатской деятельностью.
#Общество#Новости
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