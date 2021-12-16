«Пятерочка» лидирует в рейтинге самых популярных продуктовых магазинов РФ

Posted 16 декабря 2021, 13:14
Published 16 декабря 2021, 13:14
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Очередное исследование компании Online Market Intelligence «Любимые бренды россиян» показало, что по итогам текущего года «Пятерочка» лидирует в направлении «Продуктовые магазины».
В годовой динамике «Пятерочка» прибавила 1 п. п. к популярности у потребителей. Сейчас данный показатель составляет 20,9%, пишет eg.ru.
Директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев отметил, что «любовь потребителей» — очень важный показатель. Он включает в себя функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие характеристики.
По словам Ярцева, позитивная динамика в восприятии торговой сети — результат серьезной и многовекторной деятельности. Ее основная задача — завоевание доверия потребителя.
Online Market Intelligence — одна из ведущих исследовательских компаний РФ. Она предоставляет комплексные решения для маркетинговых исследований самым известным компаниям, входящим в список Fortune Global 500. OMI с 2010 года регулярно проводит исследования по любимым брендам.