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Posted 16 декабря 2021, 13:14

Published 16 декабря 2021, 13:14

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

«Пятерочка» лидирует в рейтинге самых популярных продуктовых магазинов РФ

16 декабря 2021, 13:14


Очередное исследование компании Online Market Intelligence «Любимые бренды россиян» показало, что по итогам текущего года «Пятерочка» лидирует в направлении «Продуктовые магазины».

В годовой динамике «Пятерочка» прибавила 1 п. п. к популярности у потребителей. Сейчас данный показатель составляет 20,9%, пишет eg.ru.

Директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев отметил, что «любовь потребителей» — очень важный показатель. Он включает в себя функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие характеристики.

По словам Ярцева, позитивная динамика в восприятии торговой сети — результат серьезной и многовекторной деятельности. Ее основная задача — завоевание доверия потребителя.

Online Market Intelligence — одна из ведущих исследовательских компаний РФ. Она предоставляет комплексные решения для маркетинговых исследований самым известным компаниям, входящим в список Fortune Global 500. OMI с 2010 года регулярно проводит исследования по любимым брендам.

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