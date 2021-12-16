В Красноярске воспитательница детского сада била детей и закрывала их в туалете

Posted 16 декабря 2021, 05:14
Published 16 декабря 2021, 05:14
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как родители заявили, что воспитательница детского сада бьет детей.
Следователи выяснили, что с июля по декабрь воспитательница жестоко обращалась с детьми. Она била их и резко дергала за руки. Еще в СМИ сообщали, что женщина запирала детей в туалете, если они просыпались во время тихого часа.
СК возбудил дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми (156 УК). Пока дело возбуждено только по факту преступления, а не в отношении конкретного человека.