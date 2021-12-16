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Posted 16 декабря 2021, 05:14

Published 16 декабря 2021, 05:14

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

В Красноярске воспитательница детского сада била детей и закрывала их в туалете

16 декабря 2021, 05:14

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как родители заявили, что воспитательница детского сада бьет детей.

  • На побои пожаловались воспитанники детского сада №315 в Солнечном. Родители рассказали, что воспитательница Людмила Анатольевна бьет детей и жестоко их наказывает. Из-за этого дети стали бояться ходить в садик.

Следователи выяснили, что с июля по декабрь воспитательница жестоко обращалась с детьми. Она била их и резко дергала за руки. Еще в СМИ сообщали, что женщина запирала детей в туалете, если они просыпались во время тихого часа.

СК возбудил дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми (156 УК). Пока дело возбуждено только по факту преступления, а не в отношении конкретного человека.

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