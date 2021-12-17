ЕР: В Родительском форуме приняли участие около тысячи родителей из 85 регионов РФ

Для нашего региона тема очень актуальная, мы очень рады, что появилась эта программа, потому что у нас на сегодняшний день насчитывается 1041 школа. Многие из них были построены в 50-60 годы прошлого века. Аварийных школ у нас немного, а вот капитальные ремонты – это очень актуально. Только в Красноярске около 20 зданий находятся в плачевном состоянии, где нужно либо проводить капремонт, либо сносить и строить новые школы. За счет средств краевого бюджета мы бы не справились. А теперь нам придут на помощь федеральные средства», — подчеркнула депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель Комитета по образованию и культуре Вера Оськина.