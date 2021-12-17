ЕР: В Родительском форуме приняли участие около тысячи родителей из 85 регионов РФ

Posted 17 декабря 2021, 07:41
Published 17 декабря 2021, 07:41
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
На I Всероссийском родительском форуме участники обсудили организацию капитального ремонта школ. Организаторами мероприятия стали «Единая Россия» и Минпросвещения. Форум посетили около тысячи родителей из 85 регионов страны.
В январе следующего года включенный в народную программу ЕР капремонт школ стартует по всей России, отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
В 2022-2023 годах по поручению президента России Владимира Путина планируется провести капремонт в более чем трех тысячах школ.
Нужно, чтобы подрядчики качественно провели ремонт, а общественность проконтролировала их работу. Проект должен быть максимально открытым.
Также Кравцов отметил, что важным вопросом остается подвоз детей, чтобы образовательный процесс не был нарушен. А при планировании дизайнерских решений в обсуждении должны участвовать учителя и школьники.
Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова отметила, что процесс выполнения ремонта должен контролироваться депутатами всех уровней от ЕР и сенаторами. Список тех, кто будет ответственным за эту работу, передадут в Минпросвещения.
Депутаты будут постоянно на связи на территориях работ. Вместе с координаторами партийного проекта «Новая школа» и органами власти регионов они будут анализировать ход ремонта. По возможности на объектах будет вестись онлайн-видеонаблюдение.
Ответственными за подачу заявок на участие в программе капитального ремонта будут чиновники, которые этим занимаются на профессиональном уровне. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова.
Она отметила, что не все образовательные учреждения были готовы к тому, чтобы грамотно заполнить заявки. Если речь идет о бюрократической нагрузке на преподавателей, то здесь ее можно сократить. Представители Минпросвещения должны изучить заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности преподавателей и повышения – чиновников.
Как пишет сайт ER.RU, участники предложили сформировать реестр школ, у которых подходит к концу срок гарантийного обслуживания, чтобы недобросовестные подрядчики ответили за это. Также было предложено привлечь родительский комитет к составлению заявок до начала капремонтов и членов профессионального спортивного сообщества — к оснащению спортивных объектов в учебных заведениях.
«На сегодняшний день в капремонте нуждается 98 зданий 83 муниципальных школ Красноярского края и 20 зданий 15 краевых общеобразовательных организаций. Для участия в конкурсном отборе Минпросвещения РФ была направлена заявка по 33 объектам, в которых обучается более 11 000 учащихся. На проведение капитальных ремонтов в 2022 году краю распределены средства федерального бюджета в объеме более 1,1 млрд рублей, на 2023 год – почти 416 млн рублей.
Для нашего региона тема очень актуальная, мы очень рады, что появилась эта программа, потому что у нас на сегодняшний день насчитывается 1041 школа. Многие из них были построены в 50-60 годы прошлого века. Аварийных школ у нас немного, а вот капитальные ремонты – это очень актуально. Только в Красноярске около 20 зданий находятся в плачевном состоянии, где нужно либо проводить капремонт, либо сносить и строить новые школы. За счет средств краевого бюджета мы бы не справились. А теперь нам придут на помощь федеральные средства», — подчеркнула депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель Комитета по образованию и культуре Вера Оськина.