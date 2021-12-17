prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2021, 03:59

Published 17 декабря 2021, 03:59

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Неизвестные забирают машины у арестованной кассирши «Альфа-банка»

17 декабря 2021, 03:59

В Ачинске у семьи подозреваемой в хищении 23 миллионов из «Альфа-банка» забрали одну машину. В скором времени должны забрать и вторую.

Об этом сообщает Ngs24.ru. Вечером после того, как кассира отправили в СИЗО, к ее дому приехали двое неизвестных мужчин. По данным издания, один из них завел автомобиль Hyundai ix35 женщины и сказал охранникам стоянки, что забирает машину с согласия мужа арестованной.

Сообщается, что муж кассира подтвердил охраннику по телефону, что разрешил забрать машину, и добавил, что скоро заберут и его Nissan Teana.

Издание пишет, что мужчины, забравшие авто, не являлись сотрудниками правоохранительных органов. Сам муж арестованной избегает журналистов.

  • В ачинском отделении «Альфа-банка» похитили около 23 миллионов рублей. В хищении подозревается 30-летняя женщина, которая работала кассиром банка и пропала.
  • СМИ сообщали, что перед исчезновением она пыталась совершить суицид и оставляла прощальные записки, а у ее мужа были долги.
  • 14 декабря кассир сама пришла в полицию Ачинска спустя неделю после исчезновения. Сдаться женщину убедила мать.
  • По данным СМИ, кассир заявила полицейским, что отдала всю сумму неизвестным людям, которые ее шантажировали.
  • Она арестована до февраля.
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика