Неизвестные забирают машины у арестованной кассирши «Альфа-банка»

Posted 17 декабря 2021, 03:59
Published 17 декабря 2021, 03:59
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Ачинске у семьи подозреваемой в хищении 23 миллионов из «Альфа-банка» забрали одну машину. В скором времени должны забрать и вторую.
Об этом сообщает Ngs24.ru. Вечером после того, как кассира отправили в СИЗО, к ее дому приехали двое неизвестных мужчин. По данным издания, один из них завел автомобиль Hyundai ix35 женщины и сказал охранникам стоянки, что забирает машину с согласия мужа арестованной.
Сообщается, что муж кассира подтвердил охраннику по телефону, что разрешил забрать машину, и добавил, что скоро заберут и его Nissan Teana.
Издание пишет, что мужчины, забравшие авто, не являлись сотрудниками правоохранительных органов. Сам муж арестованной избегает журналистов.