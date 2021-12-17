Неизвестные забирают машины у арестованной кассирши «Альфа-банка»

Об этом сообщает Ngs24.ru. Вечером после того, как кассира отправили в СИЗО, к ее дому приехали двое неизвестных мужчин. По данным издания, один из них завел автомобиль Hyundai ix35 женщины и сказал охранникам стоянки, что забирает машину с согласия мужа арестованной.