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Posted 19 декабря 2021, 04:45

Published 19 декабря 2021, 04:45

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Девушка из Норильска прошла в полуфинал шоу «Голос»

19 декабря 2021, 04:45

Элина Пан выступает в десятом сезоне проекта в составе команды Леонида Агутина. В четвертьфинале девушка исполнила композицию греческого композитора Янни Хрисомаллиса — «Qudate Conmigo».

По правилам шоу в четвертьфинале голоса наставников и зрителей суммируются, и дальше проходят два лучших представителя от каждой команды. Сам Агутин отдал Элине только 30,5% из доступных ему 100, но зрители поддержали певицу, отдав за нее 81,7% голоса.

Раньше Элина выступала за команду Димы Билана и после победы больше всего ее достижениями восхищался бывший наставник.

«Элина, такое чувство, что вам всё подвластно, абсолютно. И я кусаю локти. Невероятно просто, потрясающе! Ноты, интонации», — сказал певец.

Прошедший эфир голоса стал первым после смерти Александра Градского, организаторы проекта решили, что его место останется вакантным до конца сезона.

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