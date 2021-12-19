Девушка из Норильска прошла в полуфинал шоу «Голос»

Posted 19 декабря 2021, 04:45
Published 19 декабря 2021, 04:45
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Элина Пан выступает в десятом сезоне проекта в составе команды Леонида Агутина. В четвертьфинале девушка исполнила композицию греческого композитора Янни Хрисомаллиса — «Qudate Conmigo».
По правилам шоу в четвертьфинале голоса наставников и зрителей суммируются, и дальше проходят два лучших представителя от каждой команды. Сам Агутин отдал Элине только 30,5% из доступных ему 100, но зрители поддержали певицу, отдав за нее 81,7% голоса.
Раньше Элина выступала за команду Димы Билана и после победы больше всего ее достижениями восхищался бывший наставник.
«Элина, такое чувство, что вам всё подвластно, абсолютно. И я кусаю локти. Невероятно просто, потрясающе! Ноты, интонации», — сказал певец.
Прошедший эфир голоса стал первым после смерти Александра Градского, организаторы проекта решили, что его место останется вакантным до конца сезона.