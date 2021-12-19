Девушка из Норильска прошла в полуфинал шоу «Голос»

По правилам шоу в четвертьфинале голоса наставников и зрителей суммируются, и дальше проходят два лучших представителя от каждой команды. Сам Агутин отдал Элине только 30,5% из доступных ему 100, но зрители поддержали певицу, отдав за нее 81,7% голоса.