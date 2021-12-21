В Красноярске мальчик мог умереть от ковида. Его мать не верила в болезнь

Posted 21 декабря 2021, 11:51
Published 21 декабря 2021, 11:51
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Красноярский педиатр рассказал, как ребенок тяжело заболел ковидом. По его словам, мать мальчика не верила в коронавирус и поначалу оказывала сопротивление.
Эту историю опубликовала «КП-Красноярск» со ссылкой на рассказ врача-педиатра скорой помощи. Медик рассказал, что ребенку вызвали скорую, когда он начал задыхаться и бредить.
«В 3 часа ночи поступил вызов, ребенок шести лет, температура 39,7, не сбивается, кричит о каких-то морковках, тяжело дышит и синеют губы. Через семь минут мы уже были на пороге квартиры. Первая помощь оказана, принимаем решение о госпитализации. Оказалось, что ребенок уже болеет две недели, лечат его как при ОРВИ, к врачам не обращались, пока не прижало».
По словам медика, на вопрос о наличии прививки у взрослых в семье, мать мальчика устроила истерику. Женщина говорила, что так правительство планирует всех убить, а статистика и красная зона — заговор властей. Ковида, по ее словам, ни у кого нет, и делать тест своему ребенку она не даст.
«В чувство я ее привел довольно жестоко и совсем не профессионально. Я сказал ей, что из-за ее убеждений на ее руках может погибнуть сын. Я буквально наорал на эту женщину, что если она будет лезть к врачам со своими бреднями, мешать им лечить от коронавируса, то они не смогут ему помочь».
Врач отметил, что женщина успокоилась и дала сделать ПЦР и КТ своему ребенку. Коронавирус у мальчика подтвердился, его состояние в стационаре через время улучшилось, критическая стадия прошла быстро.
Медик добавил, что из 10 детских вызовов скорой 6 сейчас связаны с ковидом.