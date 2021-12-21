В Красноярске мальчик мог умереть от ковида. Его мать не верила в болезнь

«В чувство я ее привел довольно жестоко и совсем не профессионально. Я сказал ей, что из-за ее убеждений на ее руках может погибнуть сын. Я буквально наорал на эту женщину, что если она будет лезть к врачам со своими бреднями, мешать им лечить от коронавируса, то они не смогут ему помочь».