В Красноярске в 2021 году демонтировали 57 павильонов — нарушителей антиалкогольного законодательства

Posted 22 декабря 2021, 09:18
Published 22 декабря 2021, 09:18
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В краевой столице в течение нескольких лет ведется планомерная работа по выявлению, досрочному расторжению договоров и демонтажу временных сооружений, где незаконно торгуют алкоголем. На пресс-конференции, состоявшейся в редакции газеты «Городские новости», заместитель главы города — руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов и врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан подвели итоги работы за 2021 год.
Так, в течение уходящего года в городе демонтировано 57 временных сооружений, где были выявлены правонарушения за незаконную реализацию алкогольной продукции. До конца года будут разобраны еще три алкопавильона.
«Особое внимание мы уделяем сносу временных сооружений, расположенных на придомовой территории и торгующих алкоголем. Для некоторых жителей такое соседство очень удобно, но для большинства — это повод для беспокойства. Для разбора алкопавильона на придомовой территории необходимо расторгнуть договор аренды земли с управляющей компанией. Процесс длительный, переходящий в судебную плоскость, но мы добиваемся результата и будем продолжать работу в этом направлении», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.
Врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан акцентировал внимание на цифрах. С начала 2021 года сотрудники полиции пресекли 657 административных правонарушений, составили 556 протоколов об административных правонарушениях, наложили штрафы на общую сумму 1 305 000 рублей. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним 191 продавец привлечен к административной ответственности. В отношении четверых работников сферы торговли возбуждены уголовные дела.
«Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции за прошедший год изъято 29 626 литров алкогольной продукции на общую сумму более 10 млн рублей. Так, в феврале сотрудники полиции обнаружили склад с почти девяти тысячами литров спиртосодержащих коктейлей с признаками подделки. По подозрению в обороте нелегального алкоголя оперативники задержали 40-летнего красноярца. Уголовное дело находится в суде», – рассказал врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан.
Подводя итоги пресс-конференции, участники обратились к жителям с просьбой покупать алкоголь только в крупных торговых сетях, проверять легальность продукции с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафактАлко». Также горожанам напомнили, что о нелегальной торговле алкоголем можно сообщить по телефонам круглосуточных горячих линий «Стоп алкоголь»: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).