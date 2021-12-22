В Красноярске в 2021 году демонтировали 57 павильонов — нарушителей антиалкогольного законодательства

«Особое внимание мы уделяем сносу временных сооружений, расположенных на придомовой территории и торгующих алкоголем. Для некоторых жителей такое соседство очень удобно, но для большинства — это повод для беспокойства. Для разбора алкопавильона на придомовой территории необходимо расторгнуть договор аренды земли с управляющей компанией. Процесс длительный, переходящий в судебную плоскость, но мы добиваемся результата и будем продолжать работу в этом направлении», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.