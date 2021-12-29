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Posted 29 декабря 2021, 10:27

Published 29 декабря 2021, 10:27

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Сбер открыл в Красноярске первый офис нового формата с примерочной и экозоной

29 декабря 2021, 10:27

29 декабря в Красноярске открылся первый офис Сбера нового формата. Показываем, как он выглядит и что в нем появилось. 

фото здесь и далее: пресс-служба Сбера. 

Он находится на улице Красноярский рабочий, 52. В офисе можно не только получить финансовые услуги, но и воспользоваться небанковскими сервисами. Например, выпить кофе, отправить и получить посылку, воспользоваться примерочной. 

Теперь это пространство, в котором посетители могут получить уникальный пользовательский опыт, объединяющий практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом. Клиент может получить одежду, заказанную из СберМегаМаркета, и примерить ее прямо в отделении.

Банкоматы стали похожи на современные телефоны с функцией распознавания голоса. Снять деньги в новых банкоматах можно как по карте или смартфону, так и по улыбке — устройства оснащены системой распознавания лиц.

Еще в новом офисе есть зона СберДевайсов, где можно посмотреть последние новинки от Сбера: протестировать смарт-дисплей SberPortal, SberBox, умную лампу или розетку.

«В новом офисе ярко видны наши трансформации и новые возможности экосистемы, — рассказывает управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев. — Это первый офис в Красноярске, который открылся в экоформате. Здесь расположены фандомат для сбора пластика, контейнеры для раздельного сбора мусора и батареек. Клиенты могут подключиться ко всем нашим финансовым и нефинансовым сервисам: мультимедийному сервису Okko, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club, СберМаркет или СберМегаМаркет и даже заказать такси в СитиМобил. В январе 2022 годы мы планируем открыть еще три офиса нового формата в Красноярске, у каждого из которых будет своя индивидуальная тематика. Приглашаю горожан окунуться в мир технологий и сервисов Сбера».

Для детей предусмотрена отдельная детская зона с интерактивными играми. Кроме того, в ближайшее время будет работать и аптечный сервис, где каждый желающий сможет измерить давление. 

Работать с клиентами офис начнет с 10 января 2022 года. Открытие новых офисов анонсировали в сентябре 2020 года.

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