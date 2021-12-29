Сбер открыл в Красноярске первый офис нового формата с примерочной и экозоной

«В новом офисе ярко видны наши трансформации и новые возможности экосистемы, — рассказывает управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев. — Это первый офис в Красноярске, который открылся в экоформате. Здесь расположены фандомат для сбора пластика, контейнеры для раздельного сбора мусора и батареек. Клиенты могут подключиться ко всем нашим финансовым и нефинансовым сервисам: мультимедийному сервису Okko, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club, СберМаркет или СберМегаМаркет и даже заказать такси в СитиМобил. В январе 2022 годы мы планируем открыть еще три офиса нового формата в Красноярске, у каждого из которых будет своя индивидуальная тематика. Приглашаю горожан окунуться в мир технологий и сервисов Сбера».