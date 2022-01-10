Хозяин сгоревшей из-за фейерверка квартиры в Красноярске рассказал об ущербе и виновнике пожара

Posted 10 января 2022, 07:29
Published 10 января 2022, 07:29
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Хозяин загоревшейся в новогоднюю ночь из-за фейерверка квартиры на Тельмана оценивает ущерб в более чем 350 тысяч рублей. Об этом он рассказал «Проспекту Мира».
«Это не считая всякой мелочевки, которая тоже стоит денег, и тех затрат, которые потребуются на восстановление всего этого», — отметил владелец квартиры Артур.
Артур написал заявление в полицию. По его информации виновника уже нашли. Один из свидетелей готов дать показания в суде.
В городской полиции «ПМ» сказали, что материалы направили в пожарную часть. Виновника смогут задержать после того, как дело вернут в отдел полиции. В краевом управлении МЧС нам сказали, что проверка еще не завершена.