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Posted 10 января 2022, 07:29

Published 10 января 2022, 07:29

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Хозяин сгоревшей из-за фейерверка квартиры в Красноярске рассказал об ущербе и виновнике пожара

10 января 2022, 07:29

Хозяин загоревшейся в новогоднюю ночь из-за фейерверка квартиры на Тельмана оценивает ущерб в более чем 350 тысяч рублей. Об этом он рассказал «Проспекту Мира».  

«Это не считая всякой мелочевки, которая тоже стоит денег, и тех затрат, которые потребуются на восстановление всего этого», — отметил владелец квартиры Артур.

  • В новогоднюю ночь в Красноярске загорелась квартира в доме по адресу Тельмана, 9 — на балкон попали искры от фейерверка. 
  • Как сообщали в МЧС, пожар начался с вещей на балконе. Затем огонь перекинулся в квартиру. Пострадавших в пожаре не было, из дома эвакуировали десять человек.
  • Запуск фейерверка, из-за которого случился загорелась квартира, попал на видео.
Видео: tvk6.ru.

Артур написал заявление в полицию. По его информации виновника уже нашли. Один из свидетелей готов дать показания в суде. 

В городской полиции «ПМ» сказали, что материалы направили в пожарную часть. Виновника смогут задержать после того, как дело вернут в отдел полиции. В краевом управлении МЧС нам сказали, что проверка еще не завершена.

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