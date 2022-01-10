В Красноярске полностью сгорела припаркованная BMW

Posted 10 января 2022, 09:16
Published 10 января 2022, 09:16
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Октябрьском районе загорелась машина.
видео: vk.com/kraschp.
Это произошло на улице Тотмина, 37. В ГИБДД «Проспекту Мира» сообщили, что возгорание началось не из-за ДТП — машина была припаркована. В ведомстве предположили, что автомобиль мог загореться из-за короткого замыкания.
Очевидица также опубликовала видео, на котором видно, как к горящей машине подъехала пожарная машина.
видео: Альбина Штумф, «ВКонтакте».
В МЧС пообещали прокомментировать инцидент позже.
Обновлено: В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 15:32, в 16:14 огонь ликвидировали. Причина пожара устанавливается.