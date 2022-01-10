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Posted 10 января 2022, 09:16

Published 10 января 2022, 09:16

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

В Красноярске полностью сгорела припаркованная BMW

10 января 2022, 09:16

В Октябрьском районе загорелась машина. 

видео: vk.com/kraschp. 

Это произошло на улице Тотмина, 37. В ГИБДД «Проспекту Мира» сообщили, что возгорание началось не из-за ДТП — машина была припаркована. В ведомстве предположили, что автомобиль мог загореться из-за короткого замыкания.

Очевидица также опубликовала видео, на котором видно, как к горящей машине подъехала пожарная машина.  

видео: Альбина Штумф, «ВКонтакте». 

В МЧС пообещали прокомментировать инцидент позже.

Обновлено: В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 15:32, в 16:14 огонь ликвидировали. Причина пожара устанавливается. 

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