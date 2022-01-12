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Posted 12 января 2022, 01:12

Published 12 января 2022, 01:12

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Врачи больницы получили выговор за застолье после смерти пациента

12 января 2022, 01:12

Сотрудники лесосибирской больницы, в которой сняли на видео застолье в отделении реанимации, получили выговор. Об этом пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на краевой минздрав.

Сообщается, что медики нарушили правила служебного поведения и нормы профессиональной и корпоративной этики. В документах отмечается, что коллективу больницы испортили репутацию.

В лесосибирской больнице «Проспекту Мира» отказались комментировать ситуацию, сославшись на следственные действия.

  • Видео застолья медиков появилось в соцсетях. На кадрах видно, как сотрудники сидят за столом и выпивают.

видео: телеграм-канал «ЧП Лесосибирск».

  • Видео сняла жена пациента после того, как тот умер. Женщина заявила, что видела медиков за застольем и до этого. По словам родственников, за 11 дней мужчине сделали пять операций. Состояние больного становилось хуже, но никаких подробностей, по словам родных, им не сообщали.
  • В минздраве ответили, что застолье врачей и смерть мужчины не связаны друг с другом.
  • Проверку начали прокуратура и СК.
#Общество#Новости
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