Врачи больницы получили выговор за застолье после смерти пациента

Posted 12 января 2022, 01:12
Published 12 января 2022, 01:12
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Сотрудники лесосибирской больницы, в которой сняли на видео застолье в отделении реанимации, получили выговор. Об этом пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на краевой минздрав.
Сообщается, что медики нарушили правила служебного поведения и нормы профессиональной и корпоративной этики. В документах отмечается, что коллективу больницы испортили репутацию.
В лесосибирской больнице «Проспекту Мира» отказались комментировать ситуацию, сославшись на следственные действия.
видео: телеграм-канал «ЧП Лесосибирск».