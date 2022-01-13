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Posted 13 января 2022, 04:30

Published 13 января 2022, 04:30

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Левобережный оператор рассказал, что красноярцы выбрасывали на праздниках

13 января 2022, 04:30

«Красноярская рециклинговая компания», которая отвечает за вывоз отходов на левом берегу, рассказала об уборке мусора в новогодние каникулы.

За каникулы на полигон перевезли 5,3 тысячи тонн мусора. Это меньше, чем в прошлом году, когда со свалок вывезли 8 тысяч тонн. Самыми пиковыми днями стали 3 и 5 января. Тогда мусоровозы вывезли 718 и 697 тонн соответственно. Все это время на линию каждый день выходили от 50 до 57 автомобилей.

Больше всего в праздники выбрасывали шкафы, диваны, игрушки и подарочные упаковки. Елки на мусорных площадках появились уже 5 января — обычно их выбрасывают позже.

Как рассказали в «КРК», работа проходила штатно. Специалисты заранее подготовили машины и распределили ресурсы. Для экстренных случаев несколько мусоровозов были в резерве. Перед Новым годом левобережный оператор выпустил на линию пять новых машин в Красноярске и по одной —в Большемуртинском и Емельяновском районах. А на открытых контейнерных площадках на время каникул установили дополнительные восьмикубовые мульды. На проблемных площадках увеличили частоту вывоза до двух раз в день.

«Конечно, не обошлось без проблем. Но они уже привычные и тоже, можно сказать, традиционные, — рассказали в «КРК». — Люди на праздники оставляли машины во дворах, из-за чего кое-где было сложно проехать к бакам. Дворники не везде вовремя выкатывали контейнеры. Проезды не везде подсыпаны, гололед. Было несколько случаев, когда в контейнеры складывали строительный мусор, и приходилось привлекать спецтранспорт. Ну и отдельный фактор – неостывшая зола. Мусор загорается, его приходится тушить, а потом содержимое контейнеров замерзает и выгрузить отходы практически невозможно».

В этом году на переработку отправили больше стекла и пластика. За десять дней каникул подрядчики вывезли более 6,5 тонн пластика и 12,5 тонн стекла. Специалисты предполагают, что люди стали более ответственно относиться к экологии.

В «Красноярской рециклинговой компании» отметили, что елки, которые будут выбрасывать жители, не относятся к ТКО. Но мусоровозы будут их забирать. Красноярцам советуют ставить елки не в баки, а рядом с контейнерами. А лучше всего отнести дерево в пункт приема елок. До 20 января в городе будет работать 46 таких точек, их адреса опубликованы на сайте мэрии. Часть деревьев пойдет на корм животным с фермы «Коза-Дереза», остальные отправят на переработку.

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