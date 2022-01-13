Левобережный оператор рассказал, что красноярцы выбрасывали на праздниках

«Конечно, не обошлось без проблем. Но они уже привычные и тоже, можно сказать, традиционные, — рассказали в «КРК». — Люди на праздники оставляли машины во дворах, из-за чего кое-где было сложно проехать к бакам. Дворники не везде вовремя выкатывали контейнеры. Проезды не везде подсыпаны, гололед. Было несколько случаев, когда в контейнеры складывали строительный мусор, и приходилось привлекать спецтранспорт. Ну и отдельный фактор – неостывшая зола. Мусор загорается, его приходится тушить, а потом содержимое контейнеров замерзает и выгрузить отходы практически невозможно».