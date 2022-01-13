В Красноярске массово эвакуируют школы

Posted 13 января 2022, 05:52
Published 13 января 2022, 05:52
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании.
По данным «Проспекта Мира», эвакуация как минимум идет в гимназии «Универс», лицее №1, школах №64, №3, №145, №152, №150 и №115. В паблике микрорайона Солнечный сообщают о том, что эвакуировали школу №156.
Подписчик прислал нам видео эвакуации одной из школ.
В управлении образования «ПМ» подтвердили, что школы эвакуируют по всему городу. Подробности пообещали рассказать позднее.