prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2022, 05:52

Published 13 января 2022, 05:52

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

В Красноярске массово эвакуируют школы

13 января 2022, 05:52

В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании.

По данным «Проспекта Мира», эвакуация как минимум идет в гимназии «Универс», лицее №1, школах №64, №3, №145, №152, №150 и №115. В паблике микрорайона Солнечный сообщают о том, что эвакуировали школу №156.

Подписчик прислал нам видео эвакуации одной из школ.

В управлении образования «ПМ» подтвердили, что школы эвакуируют по всему городу. Подробности пообещали рассказать позднее.

  • Утром в Красноярске массово эвакуировали торговые центры.
  • В Красноярске и других городах России регулярно проходят массовые эвакуации из-за ложных сообщений о минировании. Предыдущая эвакуация школ в нашем городе прошла в конце декабря.
  • Кто рассылает ложные сообщения, не уточняется. Антитеррористическая комиссия Красноярского края сегодня сообщила, что правоохранительные органы устанавливают причастных.
#Видео#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика