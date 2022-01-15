prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2022, 03:09

Published 15 января 2022, 03:09

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Больше 30 детей в Красноярске травмировались после катания на «плюшках» в каникулы

15 января 2022, 03:09

За новогодние каникулы в детскую хирургическую неотложку  доставили 31 ребенка с травмами, полученными на горках. Об этом рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением КМКБ №20 Юрий Савельев.  12 из них получили черепно-мозговые травмы, один сломал поясничный отдел позвоночника, один получил перелом костей лицевого скелета, 17 детей отделались ушибами.

«Наиболее опасными считаются катания на «диких» трассах, не приспособленных к спуску на «плюшках» и ледянках, где дети могут столкнуться с деревьями и столбами, неудачно подскочить на кочке или выехать на проезжую часть, — объясняет Савельев. — Выбирайте только приспособленные места и не оставляйте детей без присмотра». 

В Краевой клинической больнице советуют выбирать пологие и удаленные от дорог склоны, где на пути нет препятствий, кочек, бесснежных или заледенелых участков. В одежде нужно избегать развевающихся шарфов и других предметов одежды, которые могут попасть под движущиеся санки или за что-нибудь зацепиться. Кроме того, не нужно кататься на не предназначенных для этого предметах вроде крышек мусорных баков или подносах, а также связывать плюшки между собой и тем более прицеплять их к автомобилю.  Не спускайтесь спиной или головой вперед и не ложитесь на живот, положение на «плюшке» должно помогать вам контролировать движение.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика