Больше 30 детей в Красноярске травмировались после катания на «плюшках» в каникулы

Posted 15 января 2022, 03:09
Published 15 января 2022, 03:09
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
За новогодние каникулы в детскую хирургическую неотложку доставили 31 ребенка с травмами, полученными на горках. Об этом рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением КМКБ №20 Юрий Савельев. 12 из них получили черепно-мозговые травмы, один сломал поясничный отдел позвоночника, один получил перелом костей лицевого скелета, 17 детей отделались ушибами.
«Наиболее опасными считаются катания на «диких» трассах, не приспособленных к спуску на «плюшках» и ледянках, где дети могут столкнуться с деревьями и столбами, неудачно подскочить на кочке или выехать на проезжую часть, — объясняет Савельев. — Выбирайте только приспособленные места и не оставляйте детей без присмотра».
В Краевой клинической больнице советуют выбирать пологие и удаленные от дорог склоны, где на пути нет препятствий, кочек, бесснежных или заледенелых участков. В одежде нужно избегать развевающихся шарфов и других предметов одежды, которые могут попасть под движущиеся санки или за что-нибудь зацепиться. Кроме того, не нужно кататься на не предназначенных для этого предметах вроде крышек мусорных баков или подносах, а также связывать плюшки между собой и тем более прицеплять их к автомобилю. Не спускайтесь спиной или головой вперед и не ложитесь на живот, положение на «плюшке» должно помогать вам контролировать движение.