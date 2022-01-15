Больше 30 детей в Красноярске травмировались после катания на «плюшках» в каникулы

В Краевой клинической больнице советуют выбирать пологие и удаленные от дорог склоны, где на пути нет препятствий, кочек, бесснежных или заледенелых участков. В одежде нужно избегать развевающихся шарфов и других предметов одежды, которые могут попасть под движущиеся санки или за что-нибудь зацепиться. Кроме того, не нужно кататься на не предназначенных для этого предметах вроде крышек мусорных баков или подносах, а также связывать плюшки между собой и тем более прицеплять их к автомобилю. Не спускайтесь спиной или головой вперед и не ложитесь на живот, положение на «плюшке» должно помогать вам контролировать движение.