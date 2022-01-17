На неделе в Красноярске резко похолодает

19 января, днем в среду, ожидается до –12 градусов и переменная облачность без осадков. Ночью — до –18 и облачность с прояснениями. В четверг, 20 января, синоптики обещают облачность с прояснениями и до –10 градусов. В ночь на пятницу снова похолодает до –18. Днем в пятницу, 21 января, ожидается до –13 градусов и облачность с прояснениями.