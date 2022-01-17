На неделе в Красноярске резко похолодает

Posted 17 января 2022, 01:08
Published 17 января 2022, 01:08
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Новая рабочая неделя в Красноярске начнется с тепла, но затем в городе похолодает. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра.
В понедельник, 17 января, в городе ожидается до +1 градуса. Будет пасмурно, возможны небольшие осадки и ветер до 3 м/с. Ночью — до –3, облачно и небольшой снег. Днем во вторник, 18 января, синоптики обещают до –1 градуса и пасмурную погоду. Ночью резко похолодает до –17.
19 января, днем в среду, ожидается до –12 градусов и переменная облачность без осадков. Ночью — до –18 и облачность с прояснениями. В четверг, 20 января, синоптики обещают облачность с прояснениями и до –10 градусов. В ночь на пятницу снова похолодает до –18. Днем в пятницу, 21 января, ожидается до –13 градусов и облачность с прояснениями.