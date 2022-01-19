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Posted 19 января 2022, 12:50

Published 19 января 2022, 12:50

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Электроотопление, экологичный транспорт и ликвидация свалок: в правительстве рассказали о планах улучшения экологии в крае

19 января 2022, 12:50

Улучшать экологию в Красноярском крае планируют за счет федерального бюджета. 

Мероприятия по улучшению экологии губернатор Александр Усс обсудил в Москве с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко. Как уточняют в краевом правительстве, на экологические траты региона пойдут в том числе и те деньги, которые федерация получила в качестве компенсации после аварии в Норильске в 2020 году. 

«В прошлом году край получил почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ, — рассказал губернатор, — За счет этих средств мы существенно обновили парк электротранспорта Красноярска — приобрели 50 современных троллейбусов и 25 трамваев, а также выполнили капитальный ремонт канализационной насосной станции в Норильске. Эти мероприятия имеют большое значение для экологии двух опорных городов региона. Надеемся, что в этом году сумма будет больше, она пойдет на дальнейшее решение экологических вопросов как в Красноярске, так и в северной столице».

В 2022-2024 годы в Красноярском крае собираются перевести частные домовладения Красноярска с угольного на электрическое отопление, отремонтировать и построить новые дороги, купить новый экологичный общественный транспорт для Красноярска и Норильска, ликвидировать несанкционированные свалки в Норильске и Таймыре и другое.

По информации краевого правительства, часть мероприятий могут провести по федеральному проекту «Экологическая реабилитация отдельных районов Красноярского края». Его финансирование на 2022-2024 годы составляет около 35 млрд рублей.

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