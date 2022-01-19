Электроотопление, экологичный транспорт и ликвидация свалок: в правительстве рассказали о планах улучшения экологии в крае

«В прошлом году край получил почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ, — рассказал губернатор, — За счет этих средств мы существенно обновили парк электротранспорта Красноярска — приобрели 50 современных троллейбусов и 25 трамваев, а также выполнили капитальный ремонт канализационной насосной станции в Норильске. Эти мероприятия имеют большое значение для экологии двух опорных городов региона. Надеемся, что в этом году сумма будет больше, она пойдет на дальнейшее решение экологических вопросов как в Красноярске, так и в северной столице».