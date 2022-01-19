В Красноярске эвакуировали автовокзал

Posted 19 января 2022, 05:01
Published 19 января 2022, 05:01
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Красноярске эвакуируют автовокзал на Аэровокзальной.
Посетителей вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания. Очевидцы сказали, что людей не пускают внутрь и говорят, что «там все заминировано».
В справочной службе автовокзала «Проспекту Мира» сказали, что сейчас все рейсы приостановлены. Их возобновят после окончания эвакуации. Дальнейшее расписание автобусов не изменится.
Обновлено: в справочной службе сказали, что автовокзал возобновил работу в обычном режиме.