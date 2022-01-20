Какие места в Красноярске стали самыми «инстаграмными» в январе

Второе место по активности красноярцев в соцсетях на новогодних каникулах заняли городские елки. Больше всего количество контента по сравнению с прошлым годом выросло у ДК 1 Мая — в четыре раза. У елки на площади Революции пользовались интернетом в три раза чаще, чем в прошлом году, а в Солнечном — в 2,5 раза чаще.