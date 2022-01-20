Какие места в Красноярске стали самыми «инстаграмными» в январе

Posted 20 января 2022, 12:12
Published 20 января 2022, 12:12
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Красноярцы на новогодних праздниках чаще всего выкладывали фото с катков — такое исследование опубликовали аналитики МТС.
В исследовании указано, что на катке острова Отдыха «инстаграмная» активность выросла в восемь раз по сравнению с январем 2021 года. На катке стадиона «Металлург» контент выкладывали в 3,5 раза чаще, на острове Татышев количество опубликованных постов, сторис и Reels выросло в два раза.
Второе место по активности красноярцев в соцсетях на новогодних каникулах заняли городские елки. Больше всего количество контента по сравнению с прошлым годом выросло у ДК 1 Мая — в четыре раза. У елки на площади Революции пользовались интернетом в три раза чаще, чем в прошлом году, а в Солнечном — в 2,5 раза чаще.
Аналитики отмечают, что в природных местах отдыха наоборот фиксировалось снижение Березовой роще Студенческого городка трафик на этих каникулах уменьшился на 15%, в окрестностях стадиона Ветлужанка — на 35%.
В МТС уточняют, что эксперты анализировали агрегированные обезличенные данные об активности передвижений жителей Красноярска.