Новый глава УК «ЖСК» рассказал о планах компании на год

Другая задача, о которой рассказал Дмитрий Пыхтенков — работа с административно-управленческим персоналом компании. «Моя задача сделать так, чтобы житель, обратившийся к нам с заявкой, оперативно получил ответ и решение проблемы. Жителя не должно интересовать, кому ушла заявка, кто делает сметы, и кто выполняет, и кто контролирует выполнение работ. То есть он обратился в «первое окно», а дальше вся цепочка административно-хозяйственного персонала, который есть в компании, должны свою задачу выполнить, а в конце перед закрытием заявки мы будем связываться с жителем, чтобы он оценил качество исполнения работ, потому что мы для жителей, а не они для нас», — отметил он.