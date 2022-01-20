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Posted 20 января 2022, 12:14

Published 20 января 2022, 12:14

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Новый глава УК «ЖСК» рассказал о планах компании на год

20 января 2022, 12:14

Глава УК «Жилищные Системы Красноярска» Дмитрий Пыхтенков встретился с журналистами и рассказал о планах работы компании на 2022 год. Новый руководитель приехал из Приволжского федерального округа, где руководил управляющими компаниями, а до этого работал в государственной жилищной инспекции.

В новую должность Пыхтенков вступил в середине декабря, сейчас он, по его словам, активно занимается аудитом компании — кадровым, финансовым и техническим. «С первых дней я встречаюсь с председателями советов домов, где есть наболевшие вопросы, осматриваю, в каком состоянии находится жилфонд. — рассказывает глава «ЖСК».

Другая задача, о которой рассказал Дмитрий Пыхтенков — работа с административно-управленческим персоналом компании. «Моя задача сделать так, чтобы житель, обратившийся к нам с заявкой, оперативно получил ответ и решение проблемы. Жителя не должно интересовать, кому ушла заявка, кто делает сметы, и кто выполняет, и кто контролирует выполнение работ. То есть он обратился в «первое окно», а дальше вся цепочка административно-хозяйственного персонала, который есть в компании, должны свою задачу выполнить, а в конце перед закрытием заявки мы будем связываться с жителем, чтобы он оценил качество исполнения работ, потому что мы для жителей, а не они для нас», — отметил он. 

Конечно же была затронута тема текущего ремонта. Новый руководитель уже успел провести ряд встреч с жителями и председателями советов многоквартирных домов: «На встречах с председателями каждого дома мы обсудили сметы. Например, если дом хочет ремонт в подъезде, а денег на счету дома не хватает, но с учетом того, что к концу года они будут собраны, то «ЖСК» со своим оборотом может профинансировать ремонтные работы до конца года.»

И в заключении, Дмитрий Пыхтенков, отвечая на вопрос о частой смене руководства УК «ЖСК» сказал: «Иногда я шучу, но в этом большая доля правды: я собираюсь жить долго, и мне не нужен плохой след после себя. Все дела, которые начинал, доводил до конца. Я приехал в Красноярск работать, поднять имя и авторитет управляющей компании. Через полгода буду готов рассказать о первых итогах проделанной работы».

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