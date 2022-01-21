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Posted 21 января 2022, 06:17

Published 21 января 2022, 06:17

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

В Красноярском крае столкнулись два автобуса — пострадали девять человек

21 января 2022, 06:17

В селе Богучаны на перекрестке улиц столкнулись два пассажирских автобуса — маршрутный и рейсовый.

По предварительной информации, 61-летний водитель маршрутки ПАЗ не пропустил 29-летнего водителя рейсового автобуса ЛиАЗ. Во время аварии в маршрутном автобусе находились 15 человек, в рейсовом — 35.

Пострадали девять человек.

По информации прокуратуры, госпитализировали восемь человек, включая ребенка. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, у двоих переломы таза и голени, ребенку диагностировали сотрясение мозга. Остальная информация уточняется.

#Новости#ДТП
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