В Красноярском крае столкнулись два автобуса — пострадали девять человек

Posted 21 января 2022, 06:17
Published 21 января 2022, 06:17
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В селе Богучаны на перекрестке улиц столкнулись два пассажирских автобуса — маршрутный и рейсовый.
По предварительной информации, 61-летний водитель маршрутки ПАЗ не пропустил 29-летнего водителя рейсового автобуса ЛиАЗ. Во время аварии в маршрутном автобусе находились 15 человек, в рейсовом — 35.
Пострадали девять человек.
По информации прокуратуры, госпитализировали восемь человек, включая ребенка. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, у двоих переломы таза и голени, ребенку диагностировали сотрясение мозга. Остальная информация уточняется.