На Семафорной пьяный водитель врезался в столб и сбежал

«После ДТП я позвонил на 112, сообщил об аварии и сказал, что водитель "Вольво" сильно пьян и ведет себя агрессивно. Моя жена сообщила о происшествии на "синюю линию", там сказали, что ориентировка уже есть. Через полтора часа водитель вернулся: угрожал мне и жене, но ущерб возместил. Сотрудников автоинспекции мы так и не дождались», — рассказал водитель «Ховера».