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Posted 23 января 2022, 10:58

Published 23 января 2022, 10:58

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

На Семафорной пьяный водитель врезался в столб и сбежал

23 января 2022, 10:58

В Красноярске задержали водителя, который врезался в столб на Семафорной — в ДТП пострадал пассажир. 

фото здесь и далее: ЧП Красноярск / VK.

Все произошло 22 января, фото последствий происшествия появились в паблике «ЧП Красноярск». Водитель «Вольво» ехал по Семафорной и врезался в электроопору. После аварии водитель скрылся, бросив на месте ДТП пассажира, который получил легкие травмы. 

Позже водителя нашли — это 41-летний красноярец, на него составили несколько административных материалов. Ему грозит штраф больше 30 тысяч рублей, лишение прав до двух лет, а также возмещение ущерба за снесенный столб.

Издание «АиФ-Красноярск» уточняет, что за несколько часов до ДТП со столбом, та же машина попала в другую аварию. На Красноярском рабочем, в районе остановки ТЮЗ, «Вольво» с теми же номерами врезался в «Ховер», водитель которого затормозил на красный. Очевидцы отметили, что мужчина пьян и предупредили об этом правоохранителей.

«После ДТП я позвонил на 112, сообщил об аварии и сказал, что водитель "Вольво" сильно пьян и ведет себя агрессивно. Моя жена сообщила о происшествии на "синюю линию", там сказали, что ориентировка уже есть. Через полтора часа водитель вернулся: угрожал мне и жене, но ущерб возместил. Сотрудников автоинспекции мы так и не дождались», — рассказал водитель «Ховера».

Уточнить, почему инспекторы не отреагировали на сигнал, изданию обещали с началом рабочей недели.

#Новости#ДТП
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