Публикуем топ-5 самых продаваемых телефонов в Красноярске

Posted 24 января 2022, 10:07
Published 24 января 2022, 10:07
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
МТС составил топ самых продаваемых телефонов в Красноярске в 2021 году.
Вот какие устройства вошли в топ-5:
При выборе смартфона красноярцы учитывают объем памяти, наличие хорошей камеры и большого экрана. Жители стали чаще покупать более дорогие устройства, чтобы те проработали дольше.
Средняя цена устройства за год выросла на 26% и составила 24 900 рублей.
По подсчетам МТС, это наименьший рост по сравнению с соседними крупными городами Сибири. В Новосибирске средняя стоимость смартфонов увеличилась за год на 35%, в Иркутске — на 32%. Больше всего — в Абакане, за год на 75%.