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Posted 24 января 2022, 10:07

Published 24 января 2022, 10:07

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Публикуем топ-5 самых продаваемых телефонов в Красноярске

24 января 2022, 10:07

МТС составил топ самых продаваемых телефонов в Красноярске в 2021 году.

Вот какие устройства вошли в топ-5:

  • iPhone 11 с памятью 128 ГБ;
  • Samsung Galaxy A02;
  • iPhone 11 с памятью 64 ГБ;
  • Xiaomi Redmi 9A;
  • Samsung Galaxy A01 Core.
фото: МТС.

При выборе смартфона красноярцы учитывают объем памяти, наличие хорошей камеры и большого экрана. Жители стали чаще покупать более дорогие устройства, чтобы те проработали дольше.

Средняя цена устройства за год выросла на 26% и составила 24 900 рублей.

По подсчетам МТС, это наименьший рост по сравнению с соседними крупными городами Сибири. В Новосибирске средняя стоимость смартфонов увеличилась за год на 35%, в Иркутске — на 32%. Больше всего — в Абакане, за год на 75%.

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