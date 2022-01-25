Красноярка рассказала об экс-полицейском, который ломился к соседям с топором: «Ударил вилкой тещу»

Posted 25 января 2022, 12:51
Published 25 января 2022, 12:51
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Соседка задержанного экс-полицейского рассказала, из-за чего он ломился в квартиру к жильцам и почему его уволили с работы.
видео: trk7.ru.
По словам жительницы Татьяны, в 2020 году полицейского уволили за то, что он несколько часов рубил дверь топором своей сожительницы.
«Когда приехала полиция, спустился в машину и закрылся там, его не могли достать, — передает Ngs24 слова красноярки. — После увольнения он периодически с ней дрался, ее мать ткнул в плечо вилкой».
Татьяна рассказывает, что мужчина больше всего не давал жить своей жене — якобы он рвал ее документы, разбивал детское питание о стены подъезда, мог поджечь балкон или двери в квартире.
Женщина говорит, что позже супруга съехала, поэтому экс-полицейский стал стучаться к соседям с требованием позвонить ей. Когда та вернулась, утверждает Татьяна, конфликты продолжились, а январе супруг «гонял жену в нижнем белье». Соседи вызвали полицию, но сотрудники отпустили мужчину.
Затем жильцы написали совместную жалобу на соседа. По словам Татьяна, мужчина узнал, кто был инициатором жалобы, и пришел к нему лично. Этот инцидент и попал на видео.