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Posted 25 января 2022, 12:51

Published 25 января 2022, 12:51

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Красноярка рассказала об экс-полицейском, который ломился к соседям с топором: «Ударил вилкой тещу»

25 января 2022, 12:51

Соседка задержанного экс-полицейского рассказала, из-за чего он ломился в квартиру к жильцам и почему его уволили с работы. 

  • В одном из подъездов на улице Молокова бывший полицейский рубил топором двери соседей и угрожал им.
  • В полиции сообщили, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Ему 35 лет, ранее его не раз привлекали к административной ответственности. 
  • В полиции подтвердили, что мужчина работал полицейским. Но в 2020 году его уволили за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД.

видео: trk7.ru. 

По словам жительницы Татьяны, в 2020 году полицейского уволили за то, что он несколько часов рубил дверь топором своей сожительницы. 

«Когда приехала полиция, спустился в машину и закрылся там, его не могли достать, — передает Ngs24 слова красноярки. — После увольнения он периодически с ней дрался, ее мать ткнул в плечо вилкой».

Татьяна рассказывает, что мужчина больше всего не давал жить своей жене — якобы он рвал ее документы, разбивал детское питание о стены подъезда, мог поджечь балкон или двери в квартире. 

Женщина говорит, что позже супруга съехала, поэтому экс-полицейский стал стучаться к соседям с требованием позвонить ей. Когда та вернулась, утверждает Татьяна, конфликты продолжились, а январе супруг «гонял жену в нижнем белье». Соседи вызвали полицию, но сотрудники отпустили мужчину. 

Затем жильцы написали совместную жалобу на соседа. По словам Татьяна, мужчина узнал, кто был инициатором жалобы, и пришел к нему лично. Этот инцидент и попал на видео.

  • В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
#Происшествия#Новости
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