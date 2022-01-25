Красноярка рассказала об экс-полицейском, который ломился к соседям с топором: «Ударил вилкой тещу»

Женщина говорит, что позже супруга съехала, поэтому экс-полицейский стал стучаться к соседям с требованием позвонить ей. Когда та вернулась, утверждает Татьяна, конфликты продолжились, а январе супруг «гонял жену в нижнем белье». Соседи вызвали полицию, но сотрудники отпустили мужчину.