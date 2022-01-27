Убийцу и участника пыток в колониях перевели в Красноярск и облегчили ему условия

«Яровой, Бевзюк, Пукас связали меня, раздели догола, разорвав вещи, — рассказал один из бывших заключенных Руслан Исаев. — Пукас взял в руки пятилитровый баллон с водой, обвязав горлышко веревкой, и начал меня бить. В то же время Бевзюк облил меня холодной водой, после чего стали подбрасывать и ронять меня на пол. <…> Отнесли меня в спальную комнату и растянули руки и ноги, облили холодной водой и на голову одели простынь или наволочку».