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Posted 27 января 2022, 01:26

Published 27 января 2022, 01:26

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Убийцу и участника пыток в колониях перевели в Красноярск и облегчили ему условия

27 января 2022, 01:26

В красноярскую колонию перевели осужденного Антона Ярового, которого другие заключенные обвиняли в пытках в СИЗО Иркутской области. Он был судим за особо тяжкие преступления и мог помогать силовикам добиваться признательных показаний от осужденных.

По данным правозащитного проекта Gulagu.net, Ярового перевели в исправительный центр при красноярской ИК-27. Сообщается, что он работает бригадиром уборщиков и может свободно перемещаться по Красноярску.

Gulagu.net сообщает, что Яровой может быть причастен более чем к 50 случаям пыток, изнасилований и истязаний в иркутском СИЗО-1.

Издание «Тайга. Инфо» нашло свидетельства того, как Яровой «разрабатывал» заключенных. Один из них рассказал, что его регулярно избивали, а Яровой «постоянно половыми органами махал, издевался».

«Яровой, Бевзюк, Пукас связали меня, раздели догола, разорвав вещи, — рассказал один из бывших заключенных Руслан Исаев. — Пукас взял в руки пятилитровый баллон с водой, обвязав горлышко веревкой, и начал меня бить. В то же время Бевзюк облил меня холодной водой, после чего стали подбрасывать и ронять меня на пол. <…> Отнесли меня в спальную комнату и растянули руки и ноги, облили холодной водой и на голову одели простынь или наволочку».

Как пишет «Тайга. Инфо», Исаев добавлял, что его привязывали к кровати, душили наволочкой и кормили горячей свининой, несмотря на то, что он мусульманин.

В картотеке судов Иркутской области говорится, что Яровой был судим пять раз за грабежи и разбои. Первые сроки были условными, а в 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель человека.

Обновлено 07.02. В официальном ответе ГУФСИН «Проспекту Мира» говорится, что суд может заменить неотбытую часть срока принудительными работами. Для этого нужно представление колонии или ходатайство осужденного или его представителя. В управлении отметили, что человек на принудительных работах не изолируется от общества.

На вопросы о том, участвовал ли Антон Яровой в пытках, и почему его перевели в Красноярск, в ГУФСИН не ответили, сославшись на то, что они не могут комментировать такую информацию.

#Общество#Новости
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