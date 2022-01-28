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Posted 28 января 2022, 01:12

Published 28 января 2022, 01:12

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Рассказываем о погоде в последние выходные января

28 января 2022, 01:12

Выходные в Красноярске будут умеренно морозными и пасмурными, сообщает Гидрометцентр.

Днем в пятницу, 28 января, в городе ожидается до –13 градусов и облачность. Ночью похолодает до –22, без осадков. До сегодняшнего вечера в городе действует режим «черного неба».

Днем в субботу, 29 января, обещают до –13 градусов и облачность с прояснениями. Ночью снова до –22 градусов.

Днем в воскресенье, 30 января, ожидается до –12 градусов и небольшая облачность без осадков. Ночью похолодает до –21 градуса.

На следующей неделе погода почти не изменится: будет облачно и умеренно морозно.

#Новости#Погода
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