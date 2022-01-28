Сына заммэра Ачинска обвинили в подставе с пропажей дорогих часов

В GetContact была такая запись: «Павел (отец Сергей) Rolex Subm .. — купил в Сочи». «ПМ» позвонил Павлу Мачехину, однако он ответил, что разговаривать ему неудобно. На сообщение в мессенджере он не ответил. А через некоторое время Мачехин удалил у себя GetContact, чтобы у других пользователей не отображалось, как он записан.