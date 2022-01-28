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Posted 28 января 2022, 10:30

Published 28 января 2022, 10:30

Modified 29 мая 2023, 10:36

Updated 29 мая 2023, 10:36

Сына заммэра Ачинска обвинили в подставе с пропажей дорогих часов

28 января 2022, 10:30

Появились новые подробности истории, которая связана с дорогими часами Павла Мачехина — сына первого вице-мэра Ачинска.

Ранее стало известно, что он отдыхал в Сочи и обратился там в полицию. Мачехин сообщил, что после похода в ресторан потерял часы. 

В полиции Сочи «Проспекту Мира» заявили, что пропавшие часы Rolex стоят не 12 миллионов, как сообщалось в СМИ до этого, а 1,2 миллиона. 

Вместе с этим телеграм-канал «Ачинский набат» заявил, что Мачехин якобы мог не потерять, а продать Rolex. Об этом, по данным канала, свидетельствуют слухи о долгах Мачехина, а также запись в программе GetContact, которая показывает, как абонент записан у людей.

В GetContact была такая запись: «Павел (отец Сергей) Rolex Subm .. — купил в Сочи». «ПМ» позвонил Павлу Мачехину, однако он ответил, что разговаривать ему неудобно. На сообщение в мессенджере он не ответил. А через некоторое время Мачехин удалил у себя GetContact, чтобы у других пользователей не отображалось, как он записан.

«Ачинский набат» заявил, что недавно Павел Мачехин мог купить в лизинг несколько люксовых автомобилей якобы за счет средств управляющей компании «Сибирский город» в Ачинске, учредителем которой он стал в 2021 году. Один из автомобилей, по данным канала, мог стоить около 14 млн рублей.

В мэрии Ачинска «ПМ» не смогли оперативно рассказать о финансовом положении УК и том, жалуются ли на компанию жители. До самой управляющей компании дозвониться не удалось.

#Люди#Новости
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