Красноярец оставил прощальную записку и пропал — его ищут 10 дней

«Утром получили записи с камер, что пропавший в 12:10 вышел из дома и направился на остановку, — пишут в паблике поискового отряда. — Волонтерами были обследованы ближайшие стройки, заброшки, еще раз днем объехали кладбище. И вот только недавно родные смогли получить записи с камер в электричках, по последней информации он в этот же день приехал на станцию Шушун».