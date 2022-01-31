Красноярец оставил прощальную записку и пропал — его ищут 10 дней

Posted 31 января 2022, 01:07
Published 31 января 2022, 01:07
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
В Красноярске ищут мужчину, который пропал при странных обстоятельствах. Объявление о поиске появилось в паблике «Поиск пропавших детей».
59-летний Игорь Кокоулин пропал 21 января. Он вышел из квартиры на Шевченко, 48, оставив дома деньги, документы, телефон и написав прощальную записку. Волонтеры и родственники осмотрели место пропажи и Шинное кладбище, куда мужчина часто ходил на могилу родителей. Кладбище проверяли до 3 часов ночи, но безрезультатно.
«Утром получили записи с камер, что пропавший в 12:10 вышел из дома и направился на остановку, — пишут в паблике поискового отряда. — Волонтерами были обследованы ближайшие стройки, заброшки, еще раз днем объехали кладбище. И вот только недавно родные смогли получить записи с камер в электричках, по последней информации он в этот же день приехал на станцию Шушун».
Волонтеры и родственники выехали на станцию и осмотрели лес, железную дорогу и заброшенные дачи. Пока мужчину не нашли.
Приметы Игоря Кокоулина: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы с залысиной, карие глаза. Был одет в черную вязаную шапку, синий пуховик, синие джинсы, черные кожаные ботинки.
Всех, кто мог видеть мужчину на станции Шушун или на любой другой станции или знают, куда он пошел, просят позвонить по номеру: 8-950-996-60-66.