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Posted 1 февраля 2022, 11:58

Published 1 февраля 2022, 11:58

Modified 29 мая 2023, 10:38

Updated 29 мая 2023, 10:38

Фигуристы и сноубордисты отправились из Красноярска на Олимпиаду в Пекине

1 февраля 2022, 11:58

В Красноярске закончился предолимпийский этап подготовки сборных России по сноуборд-кроссу и фигурному катанию на коньках.

1 февраля спортсмены вылетели из Красноярска в Пекин. Олимпийские игры пройдут с 4 до 20 февраля. В Красноярске спортсмены тренировались в «Кристалл арене» и кластере «Сопка». 

Руководители российских федераций сноуборда и фигурного катания на коньках оценили организацию предолимпийского этапа и места для тренировок.

«Хочу сказать, что нигде, даже в Сочи, у российской сборной не было таких условий для проведения тренировок. Прекрасная трасса, соответствующая всем олимпийским требованиям, беспрецедентный уровень антиковидных мер, шикарные условия проживания, теплое отношение к спортсменам и тренерам – мы в восторге от того, как в Красноярске все организовано! Спасибо за заботу, за ответственность, которую проявляет вся команда, и за тот уровень подготовки, который мы здесь увидели!», — отметил старший тренер сборной команды России по сноуборду Артур Злобин.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков поблагодарил за организацию правительство края, минспорта и корпорацию развития Енисейской Сибири. 

«Подошел к своему завершению этот ответственный этап, и наша команда попрощалась с гостеприимным Красноярском. В распоряжение нашей команды был предоставлен прекрасный ледовый дворец «Кристалл арена», а также было сделано всё возможное, чтобы спортсмены и тренеры ощущали себя максимально комфортно и безопасно. Осталось пожелать удачи нашим спортсменам!».
#Спорт#Новости
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