Фигуристы и сноубордисты отправились из Красноярска на Олимпиаду в Пекине

«Хочу сказать, что нигде, даже в Сочи, у российской сборной не было таких условий для проведения тренировок. Прекрасная трасса, соответствующая всем олимпийским требованиям, беспрецедентный уровень антиковидных мер, шикарные условия проживания, теплое отношение к спортсменам и тренерам – мы в восторге от того, как в Красноярске все организовано! Спасибо за заботу, за ответственность, которую проявляет вся команда, и за тот уровень подготовки, который мы здесь увидели!», — отметил старший тренер сборной команды России по сноуборду Артур Злобин.