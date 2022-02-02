Известного спортсмена обвинили в эксгибиционизме и мастурбации перед девочками

«Все его хвалят, спортсмен. А я в свои 11 лет помню, как он ходил по берегу Енисея, прятался за гаражами и показывал свое "достоинство" нам, малолетним девочкам. Помню, потому что это бабушкин сосед. В "Космосе" тогда жил. А приехал "чреслами" потрясти на Урицкого, подальше от дома. Как вижу его бегущего вдоль дороги, так противно. Доблестный гражданин Лесосибирска. За такое сажают, просто никто не поймал его в своё время».