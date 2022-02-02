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Posted 2 февраля 2022, 07:01

Published 2 февраля 2022, 07:01

Modified 29 мая 2023, 10:38

Updated 29 мая 2023, 10:38

Известного спортсмена обвинили в эксгибиционизме и мастурбации перед девочками

2 февраля 2022, 07:01

В пабликах Лесосибирска обсуждают местного «моржа» Петра Карачкова, которого местные жительницы массово обвинили в эксгибиционизме и публичной мастурбации.

Жительницы стали рассказывать об этом после того, как на местном телеканале вышел сюжет про спортсмена.

Видео: vk.com/kolesolsib.

В сюжете рассказывается, что Петр Карачков много лет плавает зимой в водоемах и прорубях. К посту в соцсетях прикреплен еще один телесюжет из 90-х годов о том, как он бегает без верхней одежды зимой. В нем журналисты называют Петра Александром.

Видео: vk.com/kolesolsib.

В комментариях под постом отметились несколько жительниц Лесосибирска. Они заявили, что, когда им было по 11-12 лет, мужчина показывал им свои гениталии и, вероятно, мастурбировал при них. Судя по записям, эти случаи происходили в середине 90-х и начале 2000-х.

«Все его хвалят, спортсмен. А я в свои 11 лет помню, как он ходил по берегу Енисея, прятался за гаражами и показывал свое "достоинство" нам, малолетним девочкам. Помню, потому что это бабушкин сосед. В "Космосе" тогда жил. А приехал "чреслами" потрясти на Урицкого, подальше от дома. Как вижу его бегущего вдоль дороги, так противно. Доблестный гражданин Лесосибирска. За такое сажают, просто никто не поймал его в своё время».

«Вот и я про тоже. Тоже лет с 12 и до 15 точно попадала я на него. Года 4 назад в магазине его увидела, прям всю затрясло. Вроде уже взрослая, а его мерзкую рожу никогда не забуду».

«Самый знаменитый эксгибиционист в городе! Думаю, свидетелей его демонстраций найдётся немало, среди девушек поколения 80-90 годов».

«Мы девчонками тогда в "Горизонт" пошли, а он бегал за нами возле каждого дерева, [мастурбировал], показывал своё достоинство. До сих пор, как увижу его на дороге бегающего, трясёт».

Некоторые комментаторы написали, что в последние годы мужчина «уже ничего не показывает и ни к кому не прижимается». Несколько человек заявили, что у спортсмена может быть психическое расстройство.

Судя по данным отдела спорта Лесосибирска, Петр Карачков часто участвует в соревнованиях. Например, в конце 2021 года он занял второе место на краевом фестивале ГТО.

«Проспекту Мира» пока не удалось связаться с самим Петром Карачковым. В краевом Следственном комитете сказали, что информация выясняется.

#Видео#Люди#Новости
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