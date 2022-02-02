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Posted 2 февраля 2022, 10:59

Published 2 февраля 2022, 10:59

Modified 29 мая 2023, 10:38

Updated 29 мая 2023, 10:38

Красноярский депутат высказался о властях Чечни и угрозах отрезать головы

2 февраля 2022, 10:59

Красноярский депутат горсовета Константин Сенченко высказался об угрозах со стороны чеченских властей и том, что российские власти игнорируют это. 

  • 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал в своем инстаграме заявление на чеченском языке. В нем он заявил, что клянется отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева и тем, «кто переведет это видео на русский язык». Глава Чечни и федеральные власти пока не отреагировали на пост депутата. Комиссия Госдумы пообещала «рассмотреть» слова Делимханова.
  • Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также отметил, что оценивать слова Делимханова должен оценивать не Кремль, а Госдума.
  • Сайди Янгулбаев — бывший судья Верховного суда Чечни. Власти республики организовали уголовное преследование его семьи. В конце января чеченские полицейские ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно увезли супругу судьи Зарему Мусаеву в Грозный. По данным телеграм-канала Baza, против нее возбудили уголовное дело. Против сына Янгулбаева Ибрагима возбудили дело о призывах к терроризму, суд заочно арестовал его.
  • Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семью Янгулбаевых «ждет место в тюрьме или под землей».

Депутат красноярского горсовета Константин Сенченко опубликовал в фейсбуке пост о словах Делимханова. Он вспомнил ситуацию, в которой сам был вынужден извиниться перед Рамзаном Кадыровым после того, как в 2016 году раскритиковал главу Чечни. Депутат отметил, что до сих пор жалеет об извинении. По словам Сенченко, шесть лет назад он еще надеялся, что «все образумится».

«Ну что. Нас всех можно поздравить. Дожили мы, наконец, до такого состояния государственности, когда депутаты Государственной Думы публично обещают отрезать головы российским гражданам из-за критики в адрес официальных региональных властей. <…> Эти надежды не оправдались. Огромные деньги и вседозволенность окончательно сорвали все ограничители. А что Путин? Да ничего. Сделает вид, что не заметил и ещё подкинет бюджетных средств своим идейным братьям».

В разговоре с «Проспектом Мира» Сенченко отметил, что считает произошедшее «дикостью». По его словам, многие депутаты ждут реакции президента на слова Делимханова, но не надеются на то, что она будет.

«Никто не понимает такую позицию властей. Такая распущенность и вседозволенность неприемлема и всех пугает», — отметил Сенченко.
#Общество#Новости
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