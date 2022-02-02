Красноярский депутат высказался о властях Чечни и угрозах отрезать головы

Депутат красноярского горсовета Константин Сенченко опубликовал в фейсбуке пост о словах Делимханова. Он вспомнил ситуацию, в которой сам был вынужден извиниться перед Рамзаном Кадыровым после того, как в 2016 году раскритиковал главу Чечни. Депутат отметил, что до сих пор жалеет об извинении. По словам Сенченко, шесть лет назад он еще надеялся, что «все образумится».