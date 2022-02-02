Красноярский депутат высказался о властях Чечни и угрозах отрезать головы

Posted 2 февраля 2022, 10:59
Published 2 февраля 2022, 10:59
Modified 29 мая 2023, 10:38
Updated 29 мая 2023, 10:38
Красноярский депутат горсовета Константин Сенченко высказался об угрозах со стороны чеченских властей и том, что российские власти игнорируют это.
Депутат красноярского горсовета Константин Сенченко опубликовал в фейсбуке пост о словах Делимханова. Он вспомнил ситуацию, в которой сам был вынужден извиниться перед Рамзаном Кадыровым после того, как в 2016 году раскритиковал главу Чечни. Депутат отметил, что до сих пор жалеет об извинении. По словам Сенченко, шесть лет назад он еще надеялся, что «все образумится».
«Ну что. Нас всех можно поздравить. Дожили мы, наконец, до такого состояния государственности, когда депутаты Государственной Думы публично обещают отрезать головы российским гражданам из-за критики в адрес официальных региональных властей. <…> Эти надежды не оправдались. Огромные деньги и вседозволенность окончательно сорвали все ограничители. А что Путин? Да ничего. Сделает вид, что не заметил и ещё подкинет бюджетных средств своим идейным братьям».
В разговоре с «Проспектом Мира» Сенченко отметил, что считает произошедшее «дикостью». По его словам, многие депутаты ждут реакции президента на слова Делимханова, но не надеются на то, что она будет.
«Никто не понимает такую позицию властей. Такая распущенность и вседозволенность неприемлема и всех пугает», — отметил Сенченко.