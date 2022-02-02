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Posted 2 февраля 2022, 02:43

Published 2 февраля 2022, 02:43

Modified 29 мая 2023, 10:38

Updated 29 мая 2023, 10:38

В Красноярске открывается грузинское бистро от Berrywood

2 февраля 2022, 02:43

На этой неделе в Красноярске открывается грузинское гранд-бистро «Дзе» от ресторанной группы Berrywood Family. Подробности рассказали в инстаграме заведения.

Видео: instagram.com/dze_bistro.

«Дзе» специализируется на современной грузинской кухне с влиянием Ливана, Греции, Италии и Франции. В заведении обещают современную и лаконичную подачу блюд, готовить их будут на открытой кухне. Руководить созданием блюд будет бренд-шеф Михаил Михайлов.

В интерьере бистро отображена старинная грузинская улица с домами, балконами, фонтаном и черепичными крышами. Интерьер выполнен в связанных с Грузией цветах — терракотовом и синем. Вот как это выглядит.

Ресторан рассчитан на 180 мест. «Дзе» откроется 3 февраля, в первый день он будет работать с 14:00 до полуночи. С 4 февраля бистро работает с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, по пятницам и субботам с 12:00 до 01:00.

«Дзе» находится на Весны, 30 — в том же здании, где и ресторан Tunguska от группы Berrywood.

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