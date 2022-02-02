В Красноярске открывается грузинское бистро от Berrywood

Ресторан рассчитан на 180 мест. «Дзе» откроется 3 февраля, в первый день он будет работать с 14:00 до полуночи. С 4 февраля бистро работает с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, по пятницам и субботам с 12:00 до 01:00.