Быков Анатолий Петрович

Но с 2020 года у предпринимателя начались проблемы не только с законом, но и с финансами. Известно, что Быков выставил на продажу свой недострой на ГорДК, агрокомплекс, особняк в Соснах. В июле 2020 года суд арестовал имущество красноярского политика, куда попали 7 объектов недвижимости общей стоимостью 81 миллион рублей. Однако Быков сумел переписать часть активов на свою супругу, в числе которых центр коррекции зрения «Окулюс» и инвестиционная компания «Европа».