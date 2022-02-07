Быков Анатолий Петрович

Posted 7 февраля 2022, 07:31
Published 7 февраля 2022, 07:31
Modified 12 февраля, 07:07
Updated 12 февраля, 07:07
Криминальный авторитет и влиятельный олигарх, меценат и любимец народа Анатолий Быков считается одним из самых популярных людей Красноярского края. Ныне осужденный и обвиняемый в нескольких преступлениях, бывший «алюминиевый король» и экс-депутат Заксобрания по-прежнему остается в списках богатейших людей региона.
Как заработал свое состояние и авторитет Анатолий Быков: всё о политической и криминальной карьере бывшего физкультурника, ставшего неофициальным губернатором края, — в нашей статье.
Именно репутация выходца из народа помогла Быкову обрести популярность среди простых красноярцев. Люди считали его своим, поскольку биография олигарха мало чем отличалась от их собственной.
Быков родился в небогатой многодетной семье в селе Еловка Иркутской области 17 января 1960 года. Анатолий стал четвертым ребенком в семье уборщицы и разнорабочего. Через год после его рождения семья Быковых переехала в маленький шахтерский городок Назарово, расположенный в 200 км от Красноярска. Здесь и вырос будущий «алюминиевый король».
В школе Толик не отличался большим усердием, зато проявлял интерес к спорту. Мальчик увлекался баскетболом, лыжами, волейболом. Но самым серьезным увлечением Анатолия становится бокс.
После окончания восьмилетки Анатолий поступает в Назаровский строительный техникум на специальность «Промышленное и гражданское строительство». Парень продолжает заниматься боксом и к окончанию техникума имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу. Анатолий решает связать свою жизнь со спортом и после прохождения срочной службы поступает в Красноярский государственный педагогический институт на факультет физического воспитания.
После окончания учебы Быков возвращается в родной город, где устраивается на работу учителем физкультуры в одну из школ. Здесь Анатолия и застали лихие 90-е, круто изменившие его жизнь.
По официальной биографии, Быков — успешный предприниматель и политик, еще в 90-х ставший одним из влиятельных людей Красноярского края. В реальности же он является одним из главарей организованной преступности, известный в криминальных кругах как Толя Бык и Челентано, несколько раз судимый, но до последнего времени избегавший наказания.
В 1990 году Быков решает заняться «предпринимательством» и переезжает в Красноярск. В эпоху лихих 90-х именно спортсмены сколачивали криминальные сообщества, которые контролировали бизнес. Этим решает заняться и Анатолий, собравший вокруг себя бригаду из числа бывших спортсменов и местных студентов.
Бригада Быкова, состоящая из 6 группировок, начинает шерстить местных бизнесменов и через пару лет под ее контролем оказываются местные рынки, казино, гостиницы, автосервисы. В это время Быкова начинают называть «ночным губернатором» Красноярска, но Анатолий не забывает и о карьере бизнесмена, которая развивается стремительно.
Политическая и криминальная карьера:
На протяжении почти двух десятилетий Быков пользовался в Красноярском крае значительным авторитетом народного вожака и заступника, вечно гонимого и преследуемого. Несмотря на то, что мечту стать губернатором Красноярского края Быкову так и не удалось осуществить, он долгое время оставался самым влиятельным человеком в регионе.
Свое состояние Быков сумел нажить еще в 90-х, взяв контроль над самыми крупными предприятиями Красноярского края. К началу 2010-х предприниматель владеет компанией по коррекции зрения «Окулюс», строительной компанией «Контраст», агрохолдингом «Деметра», бизнес-центром «Европа» у мэрии. Чистая прибыль от этого бизнеса приносила Быкову порядка 12 млн руб в год.
На данный момент общая стоимость чистых активов Быкова с супругой оценивается примерно в 250 миллионов рублей. Усадьба красноярского олигарха в Удачном — одна из самых крупных в регионе: она разбита на несколько земельных участков общей площадью почти 100 тысяч кв. м.
«Алюминиевый король» и экс-глава КрАЗа уже второе десятилетие входит в топ-100 богатейших людей Красноярского края. Еще 1998 году Быков оказался в первой сотне богачей России по русской версии Forbes, обогнав Юрия Лужкова и Михаила Фридмана.
Но с 2020 года у предпринимателя начались проблемы не только с законом, но и с финансами. Известно, что Быков выставил на продажу свой недострой на ГорДК, агрокомплекс, особняк в Соснах. В июле 2020 года суд арестовал имущество красноярского политика, куда попали 7 объектов недвижимости общей стоимостью 81 миллион рублей. Однако Быков сумел переписать часть активов на свою супругу, в числе которых центр коррекции зрения «Окулюс» и инвестиционная компания «Европа».
Интересно, что в рейтинге популярности среди красноярцев Быкову, несмотря на криминальное прошлое, до сих пор удается сохранять лидирующие позиции. Люди связывают с именем Быкова хорошие времена: среди характеристик, которые дают Анатолию Петровичу красноярцы, чаще упоминают слова «порядок», «помощь», «справедливость».
В отличие от других политиков с криминальным прошлым, Быков очень активно занимался общественной деятельностью: открывал собственные благотворительные фонды, спонсировал детские дома, ремонтировал дороги, организовывал массовые культурные и спортивные мероприятия.
Писатель Эдуард Лимонов:
«Обычные люди писали ему, обращались к нему как к президенту, как к хозяину, к „батьке“. О нем говорили: „Этот Быков помогает людям“.
В Красноярске регулярно проводились спортивные соревнования на призы Анатолия Быкова, предприниматель организовывал концерты с участием российских звезд, фестивали детского творчества для воспитанников детских домов. За последние годы для красноярцев бесплатно выступили Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон и многие другие.
Это принесло бизнесмену популярность и всенародную любовь. После его ареста красноярцы даже собирались на акцию поддержки Быкова с требованиями освободить народного мецената.
Анатолий Петрович — один из самых известных меценатов Красноярского края. Еще в конце 90-х в Красноярске по его инициативе создается дом детства «Иван да Марья» для детей-сирот.
К Быкову за помощью обращаются тысячи человек, и с целью помочь как можно большему количеству людей он учреждает в 1998 году благотворительный фонд «Вера и Надежда» и становится его президентом. Фонд помогает детям-сиротам, ветеранам, пенсионерам и всем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. О деятельности фонда даже был снят фильм «С Верой в сердце, с Надеждой в душе», созданный благодарными красноярцами.
Кроме этого, бизнесмен спонсировал строительство в крае новой поликлиники и школы, открытие памятника Героям Советского Союза в Канске, возведение храма Архистратига Михаила в Красноярске.
За свою активную благотворительную деятельность Быков не раз удостаивался многочисленных наград от правительства и РПЦ. Среди них:
Спортивные заслуги Быкова отмечены золотым орденом Международной федерации любительского бокса.
Быков всегда пользовался популярностью у красивейших женщин, хотя в официальном браке состоит уже более 20 лет. Единственная дочь бизнесмена Ульяна появилась в семье поздно, но счастливый отец называет ее рождение самым главным событием своей жизни.
В первый раз Анатолий женился сразу же после армии. Брак с девушкой Оксаной продлился недолго: оба супруга легкомысленно относились к совместной жизни и легко расстались. Долгое время Быков не пытался связать себя супружескими узами и только в конце 90-х женился на спортсменке и красавице Марине. В 2004 году у супругов родилась дочь, которую назвали в честь матери Анатолия Ульяной.
Дочь и жена сопровождают Анатолия во всех начинаниях: участвуют в благотворительных акциях, общественных мероприятиях по поддержке детских домов. После ареста мужа Марина выступила в поддержку Анатолия и назвала обвинения против него провокацией.
Несмотря на роль образцового семьянина, Быкову приписывают роман с известной телеведущей Оксаной Федоровой. В ряде СМИ появлялась информация, что причиной расставания Оксаны с Николаем Басковым был именно роман с красноярским миллионером. Сама телеведущая эти слухи не подтвердила.