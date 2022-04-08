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Posted 8 апреля 2022, 10:25

Published 8 апреля 2022, 10:25

Modified 12 февраля, 07:08

Updated 12 февраля, 07:08

В три раза дороже за почти 10 лет: смотрим, как изменились цены на продукты в Красноярске — и сравниваем с зарплатами

8 апреля 2022, 10:25
«Проспект Мира» изучил, как изменились цены на продукты за последние 10 лет. Что-то подрожало в разы. Вместе с этим мы посмотрели, как за это же время изменилась средняя зарплата — чтобы оценить, насколько подорожали продукты на самом деле.

«Проспект Мира» изучил, как изменились цены на продукты за последние 10 лет. Что-то подрожало в разы. Вместе с этим мы посмотрели, как за это же время изменилась средняя зарплата — чтобы оценить, насколько подорожали продукты на самом деле.

Для сравнения цен мы взяли данные «Красноярскстата» за январь 2013 года и на апрель 2022-го.


Белокочанная капуста выросла в цене в три раза — с 20 до 62 рублей. Почти в три раза подорожало сливочное масло — теперь его средняя цена за килограмм не 274 рублей, как это было в 2013 году, а 800. Так же почти в три раза подорожала гречка — с 45 до 133 рублей.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в 2,5 раза — с 36 до 90 рублей. В 2,4 раза подрожал картофель — с 24 рублей до 59 рублей.

Но так сильно подорожало не все. Например, репчатый лук в 2013 году стоил 24 рубля, а сейчас стоит 32. Остальные позиции в процентом соотношении подорожали не так сильно, но по ценам все же ощутимо. Свинина, к примеру, подорожала с 238 до 346 рублей — примерно в 1,5 раза. Охлажденная курица стала дороже в 1,6 раза — со 126 до 205.

А вот как изменилась средняя зарплата в Красноярском крае. Последние актуальные данные — за 2021 год, но они пока предварительные:


Зарплата в 2021 году, по предварительным расчетам «Красноярскстата», выросла в 2,1 раза и составила 60 тысяч рублей.

Если сравнивать с процентным ростом продуктов, то видно, что теперь большая часть продуктов из выборки для жителей стала менее доступной.

#Деньги#Истории#Общество#Еда#Инфографика
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